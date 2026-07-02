Muere un hombre de 74 años mientras se bañaba en el embalse de Sant Antoni, en Lleida

El fallecido, de 74 años, fue rescatado inconsciente del embalse de Sant Antoni, en una zona de baño sin vigilancia

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Un hombre de 74 años y nacionalidad española ha fallecido este jueves mientras se bañaba en el embalse de Sant Antoni, en el municipio de Conca de Dalt (Lleida), en una zona de recreo próxima al pueblo de Aramunt que no dispone de servicio de vigilancia. El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso a las 12:55 horas, alertando de que un bañista había sido sacado del agua inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades terrestres y un helicóptero medicalizado del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), además de dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias patrullas de los Mossos d'Esquadra. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre.

Primera víctima mortal de la campaña de baño en aguas interiores

Se trata de la primera víctima mortal en aguas interiores de Cataluña desde el inicio oficial de la campaña de baño, el pasado 15 de junio.

El verano pasado, la campaña se cerró con un balance de cinco personas fallecidas en este tipo de espacios acuáticos. Tras este suceso, Protección Civil de la Generalitat ha recordado la importancia de extremar las medidas de seguridad durante el verano, especialmente en playas, piscinas y aguas interiores.

Las autoridades recomiendan bañarse únicamente en zonas vigiladas, evitar el agua si se encuentra cansado o indispuesto y seguir siempre las indicaciones de los servicios de socorrismo cuando estén disponibles.