Europa Press 03 JUL 2026 - 17:12h.

El veredicto de culpabilidad ha sido en los tres delitos por los que estaba acusado

Detenido un hombre de 33 años en Huesca por presunto acoso sexual a una menor en redes sociales

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Un jurado popular ha declarado culpable a un joven acusado de intentar asesinar a su exnovia, con 17 años en ese momento, a la que supuestamente golpeó y persiguió con un hacha de cocina, lo que llevó a que esta huyera por el balcón de su vivienda en la localidad malagueña de Torremolinos.

El veredicto de culpabilidad ha sido en los tres delitos por los que estaba acusado, como es asesinato en grado de tentativa en el ámbito la violencia de género, allanamiento de morada y un tercero de quebrantamiento de condena.

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La Fiscalía le acusaba de estos delitos, pero consideraba que se le debía aplicar las circunstancias que exime la pena de forma completa por anomalía psíquica y debía cumplir la condena en un centro de internamiento; algo que no han estimado los miembros del Tribunal popular.

La acusación particular, que representa a la víctima y su familia, dirigida por la letrada Regina Apalategui, acusaba al procesado de estos delitos, pero no consideraba que hubiera eximente, por lo que pedía 17 años de prisión. Ahora será el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado el que dicte la sentencia.

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Los hechos sucedieron en marzo de 2023. El acusado, que había mantenido una relación con la menor, tenía en vigor en ese momento una medida de alejamiento de la víctima por un delito de coacciones leves el ámbito de la violencia de género, a pesar de lo cual fue al domicilio de la chica y se coló dentro.

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Allí, la esperó y cuando llegó la chica, el procesado con ánimo de acabar con su vida, le golpeó repetidamente. La víctima consiguió zafarse momentáneamente de su agresor y corrió hacia el balcón, se agarró a la barandilla y se dejó caer hacia abajo, en un intento de huir, cayendo primero sobre un toldo, que amortiguó parcialmente su caída, y finalmente al suelo, donde fue socorrida.