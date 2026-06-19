El comunicado del colegio de Gerena donde trabaja la mujer que ha perdido a su hija y su marido

El colegio ha emitido un comunicado donde traslada el pésame a la familia y su apoyo a la profesora

La joven presuntamente asesinada por su padre en Gerena "acababa de volver de la universidad": la familia atravesaba una "situación complicada"

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El colegio Fernando Feliú de Gerena , Sevilla, localidad en la que este viernes han muerto una joven de 20 años y su padre, ha suspendido todas sus actividades, en señal de respeto y de solidaridad con la madre de la joven y esposa del fallecido, que es profesora en el centro.

En un comunicado firmado por el director del centro, Juan José Canelo, se muestra su "profundo dolor y consternación ante el trágico suceso", y, en nombre de toda la comunidad educativa, se traslada su "cariño, apoyo y más sincero pésame" a la profesora, a su familia "y a todas las personas allegadas en estos momentos de inmenso dolor".

Como muestra de respeto y duelo, el centro decreta luto y quedan suspendidas las actividades festivas o de celebración que estuvieran previstas para el último tramo del curso.

Por último, se pide "respeto, prudencia y máxima sensibilidad hacia la intimidad de la familia, acompañándola desde el afecto y la cercanía". En la localidad se han decretado tres días de luto, y se han suspendido todas las actividades, incluidas algunas que tenían previstas hermandades del municipio.

El Ayuntamiento decreta tres días de luto oficial

La alcaldesa de este municipio de cerca de 8.000 habitantes, María Tenorio, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación de que han tenido conocimiento del suceso sobre las dos y media de la tarde, después de que encontraran dentro de una vivienda de la localidad los cadáveres de un padre y su hija.

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La regidora no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias que han podido rodear a este suceso, que investiga la Guardia Civil, aunque ha adelantado que no constaba ningún tipo de denuncia ni alerta previa en los servicios sociales municipales ni en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén)

El Ayuntamiento ha puesto desde el primer momento a disposición de la familia los medios necesarios y tanto una asistenta social como el psicólogo municipal se encuentran atendiendo a los familiares de los fallecidos. "Os pido comprensión, desde aquí quiero trasladar, junto con parte de los concejales, el pésame a la familia y la solidaridad ante un suceso que ha conmocionado a todo el pueblo porque ha sido algo inesperado y muy duro", ha asegurado.