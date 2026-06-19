Gonzalo Barquilla 19 JUN 2026 - 18:10h.

Un vecino de Gerena afirma que la joven hallada muerta junto a su padre había vuelto de la universidad; la madre estaba en su colegio

Hallan muertos a un padre y a su hija en el interior de su casa en Gerena

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La localidad sevillana de Gerena permanece conmocionada tras el hallazgo este viernes de un hombre de 50 años y su hija de unos 20 sin vida en una vivienda de la avenida de la Estación. Mientras la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, vecinos y allegados tratan de asimilar un suceso que ha causado una profunda tristeza en el municipio.

Un vecino de la misma calle donde se produjeron los hechos, que ha solicitado permanecer en el anonimato, ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' que llegó a la zona sobre las 14:45 horas y se encontró ya desplegados "los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad".

Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis, pero este vecino destaca que, a pesar de que no hay confirmación oficial, "en el pueblo se apunta a la posibilidad de que el padre hubiera acabado presuntamente con la vida de la joven antes de suicidarse ahorcándose". Un escenario que también barajan los agentes.

La madre es profesora, estaba de baja y este viernes fue a la fiesta del colegio convencida por sus alumnas

La familia era conocida entre los residentes del municipio de la provincia de Sevilla: "El padre es de Olivares, mientras que la madre es de Gerena de toda la vida, como la joven".

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El vecino de la avenida de la Estación sostiene que había problemas en la pareja y que se ha producido un "cúmulo" de circunstancias: "La madre estaba de baja porque estaban en un período de crisis, creo que en proceso de divorcio. La familia estaba en una situación complicada. Hoy era la fiesta de fin de curso del CEIP Fernando Félix, donde trabaja como profesora, y sus alumnas la habían convencido para que fuera. Cuando pasó todo estaba allí".

"La hija, que tenía unos 20 años, acababa de volver tras acabar la universidad en otra ciudad, donde estaba cursando sus estudios. Creo que había llegado hoy mismo. Se ha dado la situación de que se ha quedado el padre a solas con la hija y se ha producido el fatal desenlace", agrega el vecino.

El testigo consultado afirma que el pueblo de Gerena "está roto". "La madre de la joven es muy buena mujer, fue mi profesora en el colegio. Sé que atravesaba circunstancias personales complicadas, y ahora no quiero imaginar cómo se encuentra. Como padre no puedes imaginar qué se le puede pasar por la cabeza a alguien para hacer esto", sentencia.

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Los agentes trabajan en el interior del domicilio, ubicado en el número 2 de la avenida de la Estación, recabando pruebas que puedan esclarecer los hechos. La jueza de guardia de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, ha sido avisada para que revise la estancia que proceda a encargarse del caso.