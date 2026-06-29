Claudia Barraso 29 JUN 2026 - 20:38h.

Los testigos que se encontraban cerca del lugar confirmaron haber escuchado tres o cuatro detonaciones

Alerta ciudadana: comparten la foto del pistolero que ha matado de un disparo en la cabeza a un hombre frente a una comisaría de Barcelona

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Un hombre ha resultado herido tras ser disparado en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, Barcelona. Los Mossos d’Esquadra están investigando los hechos, después de que el herido haya acudido al centro médico de la localidad con varios traumatismos provocados por un arma de fuego.

Aunque por el momento las autoridades no han confirmado más detalles sobre lo sucedido, testigos del tiroteo han confirmado al medio ‘El Periódico’ que han escuchado tres o cuatro detonaciones seguidas. Los Mossos tampoco han confirmado qué tipo de lesiones presentaba el individuo ni si está en estado crítico o ha sido superficial el alcance de las balas.

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Los testigos de lo ocurrido fueron quienes alertaron a las agentes pasadas las seis de la tarde, cerca de la calle Ponent, un lugar muy transcurrido en el vecindario. Se desconoce los motivos del tiroteo y si se trata de una reyerta entre bandas o clanes, pero los agentes han localizado múltiples casquillos vacíos en la calle. Por el momento, no se ha producido ninguna detención.

Los testigos escucharon disparos

Los testigos presentes en el lugar de los hechos han confirmado que escucharon tres o cuatro disparos seguidos, pero ninguno ha confirmado haber visto lo ocurrido o conocer a alguno de los implicados en el suceso. Los Mossos d'Esquadra siguen investigando lo ocurrido con el fin de dar con la identidad del autor de los disparos.

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Desde el centro médico del vecindario, tampoco han confirmado si el herido ha sido de alta o si por el contrario ha tenido que ser ingresado dado la gravedad de las heridas, pero sí que los agentes explicaron para el mismo medio que padecía varios traumatismos causados por el impacto de varias balas en diferentes partes de su cuerpo. Además, la presunta víctima llegó hasta el centro por su propio pie.