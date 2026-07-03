Redacción Galicia 03 JUL 2026 - 17:58h.

La menor alertó a su padre y este avisó a la Policía Local que logró sofocar las llamas y evitar que se expandieran por el resto del edificio

Una casa en Lugo sigue en ruinas 40 meses después de que un coche chocase contra ella en una persecución policial

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La rápida reacción de una niña permitió este viernes a la Policía Local de Mugardos sofocar un incendio en una vivienda situada en un bajo de la calle Casado. Según informaron los agentes, la menor caminaba junto a su padre cuando observó una columna de humo negro que salía del inmueble y alertó de inmediato a su acompañante. El hombre contactó con los servicios de emergencia a las 11.17 horas, lo que activó la intervención policial.

A su llegada, los agentes localizaron el foco del fuego en la cocina del piso, donde la campana extractora había ardido y provocado daños parciales en la estancia. Utilizando los extintores de dotación, la Policía Local consiguió apagar las llamas antes de que se propagaran al resto del edificio. También acudieron al lugar efectivos del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES), que colaboraron en la revisión y ventilación del inmueble.

No se registraron heridos y los daños quedaron limitados a la zona afectada. Desde la Policía Local de Mugardos destacaron la importancia del aviso: “Gracias al aviso de esta niña el incendio no fue a más, porque pudo afectar al resto del edificio”.