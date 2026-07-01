Jorge Bergantiños 01 JUL 2026 - 04:30h.

El 26 de febrero de 2023, un joven huyó de un control policial y acabó empotrando su coche contra la vivienda, que mantiene en la actualidad el mismo estado

El individuo, que salió ileso del choque, dio positivo en drogas y carecía del seguro obligatorio para circular

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LugoEl 26 de febrero de 2023 se produjo una persecución de película por las calles de la capital lucense. Un joven hizo caso omiso a las indicaciones de la Policía Local y huyó, pero su escapada no llegó muy lejos, acabó empotrado contra una vivienda unifamiliar del barrio de A Milagrosa. Desde ese momento, la casa se mantiene en estado ruinoso, con varias paredes derruidas y los ladrillos en el suelo.

La construcción se mantiene en pie y aunque no es una calle de excesivo tránsito de personas y vehículos, caminan multitud de personas diariamente por sus inmediaciones. Cuando ocurrió el suceso, los bomberos tuvieron que tirar parte de ella para poder excarcelar el coche y los agentes precintaron la vivienda, un precinto que ya no es visible. Afortunadamente, en el momento del accidente, el domicilio estaba deshabitado.

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Ahora, los vecinos piden una actuación urgente, después de más de tres años, con el riesgo que ello supone. El cambio reciente en el gobierno de la ciudad y el fallecimiento del propietario original son dos factores que han retrasado la actuación sobre el inmueble, sobre el que pesa una orden de derrumbe. Además, existe desde hace años un proyecto para la apertura de esa calle que hoy en día es unidireccional.

El fugitivo, sorprendentemente ileso pero dio positivo en drogas

En uno de los controles habituales en la madrugada de un fin de semana, los agentes de la Policía Local dieron el alto a un Audi, al percatarse de que carecía de seguro obligatorio. En su interior viajaba un joven, con antecedentes penales, que huyó del control a gran velocidad. Finalmente, acabó empotrando su vehículo con la parte izquierda de la casa. Junro a los bomberos y a la policía, se requirió la presencia de una grúa para retirar el vehículo.

El prófugo salió prácticamente ileso del accidente, que fue atendido por los policías en el momento. Posteriormente, se le realizaron los test de drogas y alcohol, con un resultado negativo en este último pero positivo en cocaína y hachís. El individuo contaba con diversas infracciones de tráfico por delitos contra la seguridad vial en el pasado.

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Otra persecución policial de película

A tan solo 500 metros de la vivienda en ruinas, hace tres semanas, otra persecución policial sorprendía a los vecinos del barrio de A Piringalla, colindante con el de A Milagrosa. Un varón de 22 años finalizaba su huida de más de 40 kilómetros desde la localidad de Monterroso, tras chocar con dos coches patrulla.

El joven, de origen marroquí, no solo empotró su furgoneta contra los vehículos policiales, también contra los que estaban aparcados en la calle Das Fontes. Después, emprendió una huida a pie en la que fue atrapado por varios agentes con dificultad, ya que opuso resistencia extrema e hirió a tres guardias civiles. Antes, lanzó las llaves del vehículo a una finca cercana para evitar su registro.

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El Juez de Instrucción decretó su entrada a prisión comunicada y sin fianza, investigado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, conducción temeraria, daños y conducción sin licencia. En el momento de la detención, pesaba sobre él una requisitoria judicial por delitos de tráfico a los que no se había presentado. Se sospecha que emprendió esa fuga porque llevaba estupefacientes dentro del vehículo, algo que finalmente no se ha podido acreditar.

El suceso causó una gran expectación por el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se personaron en el dispositivo. Participaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Judicial, patrullas de Seguridad Ciudadana junto al apoyo de la Policía Local de Lugo.