La Fiscalía acusa al procesado de intentar asfixiar y agredir con una botella rota a su pareja en Horcajo de Santiago

Declarado culpable de intentar asesinar con un hacha a su exnovia de 17 años que huyó por el balcón

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo 7 de julio a un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja en la localidad conquense de Horcajo de Santiago. La Fiscalía solicita para él una pena de ocho años de prisión por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando el acusado presuntamente agarró del cuello a su pareja con la intención de asfixiarla. Posteriormente, siempre según la Fiscalía, le propinó patadas en la cabeza, el tórax y las piernas, además de arrastrarla por el domicilio. La agresión continuó cuando el procesado presuntamente utilizó una botella de cristal rota para causarle cortes en un brazo y en el cuello.

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Lesiones y secuelas

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió heridas incisas, múltiples hematomas y laceraciones en distintas partes del cuerpo, además de una herida de cinco centímetros en el cuello y otra de siete centímetros en el antebrazo izquierdo.

Las lesiones requirieron asistencia médica y curas, con un periodo de 15 días de recuperación con perjuicio básico. Como secuelas, la mujer presenta dos cicatrices permanentes, una en el cuello y otra en el antebrazo izquierdo.

Tras los hechos, el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarancón acordó una orden de alejamiento, prohibiendo al acusado acercarse a menos de 500 metros de la víctima, así como comunicarse con ella por cualquier medio, incluidas las redes sociales, durante la instrucción de la causa.

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La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa y aprecia además la agravante mixta de parentesco, por lo que solicita una condena de ocho años de prisión para el acusado.