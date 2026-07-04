Ángela Julve 04 JUL 2026 - 15:59h.

El presunto asesino se encuentra en el Hospital de San Juan, donde se recuera de las heridas que se causó él mismo

Una madre y su hija, asesinadas por su padre, ya detenido, en Alicante: otra hija, que resultó herida, fue la que llamó al 112

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AlicanteLuto en Alicante por el doble asesinato machista que ha ocurrido en Cañada del Fenollar. Un hombre ha matado a su mujer y a una de sus dos hijas de 20 años. El presunto asesino se encuentra en el Hospital de San Juan, donde se recuera de las heridas que se causó él mismo. El arrestado permanece custodiado por la Guardia Civil en todo momento y pasará a disposición judicial cuando reciba el alta.

La otra hija de 26 años, que consiguió escapar, permanece ingresada en otro hospital por las heridas pero está fuera de peligro. Las banderas de la ciudad ondearán a media hasta como señal de duelo por el doble asesinato machista.

La hija de 26 años consiguió refugiarse en el baño

La llamada de alerta se produjo sobre las 19:40 horas de la tarde de este pasado jueves. La joven, que se encerró en el baño del domicilio familiar y se protegió del ataque de su padre hasta la llegada de los indicativos sanitarios, permanece hospitalizada por heridas de arma blanca.

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Según los datos disponibles, no constaban antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida. La investigación sigue abierta, ya que se han detectado indicios de violencia machista. Los agentes tratan de determinar el móvil del crimen.