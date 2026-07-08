Los locales y comercios afectados tampoco podrán retomar la actividad hasta ese día, ha informado el director general de Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña

Un socavón por las obras del metro obliga a desalojar 93 viviendas en Barcelona: "Afortunadamente no había nadie"

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BarcelonaLos vecinos de las 93 viviendas desalojadas por el socavón en el barrio del Putxet de Barcelona no podrán volver a sus casas al menos hasta el sábado, según ha informado el director general de Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, Ramon Ramírez.

En declaraciones a los medios este miércoles, y junto a la directora de proyectos de Infraestructuras de la Conselleria de Territorio, Begoña Castiblanque, el jefe de guardia de los Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, y la directora del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb), Maribel del Moral, ha explicado que los locales y comercios afectados tampoco podrán retomar la actividad hasta ese día.

Los operarios realizan comprobaciones para garantizar que el terreno no tiene ningún movimiento tras el socavón en el barrio del Putxet

Tal como ha detallado Ramírez, durante estos 3 días se realizarán las comprobaciones necesarias para "garantizar que el terreno no tiene ningún movimiento" y certificar la seguridad antes de que todos puedan regresar a sus hogares y sus negocios.

El suceso ha tenido en plenas obras de la L9 del metro y mantiene a los vecinos en vilo. "Estamos en shock, afortunadamente no había nadie", ha contado uno de ellos respecto al socavón que se abrió repentinamente en un patio interior de la calle de Rubistein 4 en el barrio del Putxet.

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En el desconcierto, los residentes cuentan que han recibido numerosas visitas de topógrafos estos días a raíz de las obras de la L9, lamentando haber tenido que abandonar sus casas a toda prisa, algunos de ellos con un margen de acción.

"La policía ha llamado a la puerta y nos ha dicho que teníamos como máximo 10 minutos para irnos porque el edificio era inestable", ha relatado una joven, afectada por lo ocurrido.

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Un socavón de 8 metros de diámetro

El socavón, de unos 8 metros de diámetro y 4 de profundidad, obligaba así a desalojar un total de 8 edificios con un total de 93 viviendas. Se trata de tres bloques de la calle Rubinstein (2, 4 y 6), dos en la calle Teodora Lamadrid (3 y 5), y los de la calle de Sant Gervasi de Cassoles (54, 56 y 58).

Tras lo ocurrido, ninguno de los vecinos desalojados podrá regresar a sus casas hasta al menos el sábado, siendo que continúan las acciones para evaluar el terreno. La "prudencia" y la "seguridad" siguen siendo las prioridades en el lugar, como recalcó el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras lo ocurrido.

Por el momento, respecto al origen del socavón, la principal hipótesis apunta a que se haya debido a una tuneladora que está llevando a cabo los trabajos de la L9 del metro.

"Estamos perforando a 40 metros de profundidad, pero cabe la posibilidad que este movimiento se haya trasladado hasta la superficie", dijo la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque.