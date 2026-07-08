Claudia Barraso 08 JUL 2026 - 18:42h.

El fallecido fue rescatado con vida, pero murió siendo trasladado al hospital tras entrar en parada

Muere un hombre y dos personas resultan heridas tras salirse de la carretera y dar vueltas de campana en Tórtoles de Esgueva, Burgos

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Dos de los heridos en el accidente que tuvo lugar bajo el puente de la autovía de la Manga, siguen en estado crítico ingresados en la UCI, uno de ellos en el Hospital Virgen de la Arrixaca y otro en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Este suceso que acabó con la vida de un joven.

La Conserjería de Salud ha confirmado al medio ‘La Opinión de Murcia’ que los dos jóvenes continúan luchando por sus vidas desde el pasado lunes después de que el coche en el que viajaban seis personas cayese por un desnivel. Uno de los heridos sufrió un grave traumatismo craneoencefálico y otro de los que también fue ingresado en la UCI ya ha sido estabilizado y pasado a planta, donde sigue precisando de asistencia médica.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 13 de la carretera N-332 a la altura de El Algar, cuando una colisión frontolateral entre dos soches a la altura de la carretera que va desde la Manga a Murcia, produjo el fatal desenlace. El coche donde viajaban los heridos graves cayó por una especie de barranco y aunque uno de los pasajeros fue rescatado vivo, llegó en parada al Santa Lucía, donde los sanitarios no consiguieron reanimarle.

El joven fallecido entró en parada siendo trasladado al hospital

El fallecido seguía con vida cuando los servicios de emergencia y los agentes de Policía que se desplazaron hasta el lugar le consiguieron sacar del vehículo. Sin embargo, cuando estaba siendo trasladado al hospital entró en parada cardiorrespiratoria y los médicos a su llegada intentaron reanimarle, pero sin éxito y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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Los otros dos jóvenes que se encuentran en la UCI no han evolucionado desde que fueron llevados de urgencia a ambos hospitales. Aunque los sanitarios no han trasmitido el parte médico de su situación, por el momento no tienen un pronóstico favorable, aunque los sanitarios están haciendo todo lo posible por estabilizar sus constantes.