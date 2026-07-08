La víctima fue localizada sin vida a unos ocho metros de altura en las instalaciones de una empresa de Cabezo de Torres

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Un hombre ha fallecido este miércoles por la mañana tras sufrir una descarga eléctrica en una torreta de alta tensión situada en una empresa dedicada a la producción de pimentón y otras especias, ubicada en la pedanía murciana de Cabezo de Torres.

La víctima, de la que por el momento no se ha facilitado la identidad ni la edad, fue encontrada a unos ocho metros de altura por un electricista que había sido avisado para solucionar un corte de suministro eléctrico registrado en las instalaciones. Según las primeras informaciones, la empresa se había quedado sin electricidad, por lo que solicitó la intervención de un técnico. Al revisar la torreta eléctrica, el profesional descubrió a un hombre inmóvil en la estructura y dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia.

Desde la propia compañía alertaron al 112 al comprobar que la persona presentaba claros indicios de haber fallecido. El aviso llegó a los Bomberos de Murcia a las 11:21 horas, que movilizaron un operativo formado por 14 efectivos y cuatro vehículos para rescatar el cuerpo, situado en un punto de difícil acceso debido a la altura de la instalación. Según el medo 'La opinión de Murcia' también acudieron al lugar agentes de la Policía Local de Murcia, aunque la investigación ha sido asumida por la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La víctima no tenía relación con la empresa

Los responsables de la empresa aseguraron que el fallecido no formaba parte de la plantilla y que ningún trabajador lo reconoció. Además, explicaron que el hombre no vestía ropa de trabajo, lo que aumenta las incógnitas sobre las circunstancias en las que accedió a una instalación restringida y de alto riesgo.

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Los investigadores tratan ahora de determinar cómo logró subir hasta la torreta y qué motivo le llevó a hacerlo. Tras el hallazgo, se desplazaron al lugar el juez de guardia y el médico forense para proceder al levantamiento del cadáver. Aunque una primera inspección apunta a que el hombre habría fallecido a consecuencia de una descarga eléctrica, será la autopsia, que se practicará en el Instituto de Medicina Legal de Murcia, la que confirme oficialmente la causa del fallecimiento.

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Por el momento, las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de una muerte accidental, aunque la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer todos los detalles de lo sucedido.