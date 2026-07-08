Gonzalo Barquilla 08 JUL 2026 - 18:24h.

Sin noticias de Dragos Mihaita Iftimie desde mayo tras perderse su pista en Valencia cuando iba a realizar el Camino de Santiago

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La desaparición de Dragos Mihaita Iftimie, un joven de origen rumano residente en Italia, mantiene movilizados a sus familiares y a varias organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. El joven de 27 años se encontraba en España con la intención de realizar el Camino de Santiago y desde hace semanas no mantiene ningún tipo de contacto con su entorno.

Según el llamamiento difundido por la asociación Penelope Emilia-Romaña ODV, el último contacto conocido con amigos a través de las redes sociales se produjo el 20 de mayo de 2026. Desde entonces no ha vuelto a conectarse a sus cuentas y su teléfono permanece inactivo, una circunstancia que ha incrementado la preocupación de sus allegados.

La desaparición fue denunciada oficialmente el 24 de junio de 2026 ante los Carabinieri de Bolonia. Desde ese momento, las autoridades italianas activaron los mecanismos de cooperación internacional, con la intervención de la Embajada de Italia en Madrid y del Consulado General de Italia en Barcelona, mientras que la búsqueda cuenta también con la colaboración de la Plataforma Adonay y SOS Desaparecidos, entidad que mantiene contacto permanente con la familia.

Dragos desapareció cuando pretendía realizar el Camino de Santiago

Dragos (Dragoș Mihăiță Iftimie), ciudadano italiano nacido el 2 de julio de 1999, se encontraba en la provincia de Valencia con la intención de recorrer el Camino de Santiago cuando se perdió su rastro.

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La última actividad conocida del joven corresponde a un contacto con amigos a través de las redes sociales el 20 de mayo. Desde entonces no se ha registrado ninguna conexión a sus perfiles ni actividad telefónica, lo que ha alimentado la preocupación de su entorno.

La ausencia total de señales ha motivado la difusión internacional de su búsqueda, ante la posibilidad de que continúe en territorio español o de que se haya desplazado a otro lugar.

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Las autoridades italianas han comunicado que el caso fue incorporado al Sistema de Información Schengen (SIS), lo que permite alertar a los cuerpos policiales de los países participantes para facilitar su localización.

Una denuncia presentada tras perder completamente el contacto

Aunque entre la última actividad conocida y la presentación oficial de la denuncia transcurrió aproximadamente un mes, las personas cercanas al joven explican que esta circunstancia responde al modo en que se desarrollaba su vida cotidiana y no resta importancia a la desaparición, como ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco'.

Dragoș llevaba una vida con un elevado grado de autonomía y no mantenía un contacto constante con su entorno, por lo que la ausencia de noticias no despertó una alarma inmediata.

Sin embargo, cuando comprobaron que no respondía a llamadas, mensajes ni presentaba actividad en redes sociales, sus familiares decidieron denunciar formalmente la desaparición.

Desde entonces, tanto los allegados de Dragos como las asociaciones implicadas permanecen pendientes de cualquier información que pueda ayudar a reconstruir sus movimientos.

Incógnitas abiertas y llamamiento ciudadano

Por el momento, la familia desconoce qué ocurrió tras el último contacto conocido y no dispone de información que permita determinar si Dragos llegó a iniciar el Camino de Santiago o si sus planes cambiaron. Las hipótesis permanecen abiertas. No se sabe si llegó a comenzar la ruta, si pudo sufrir algún tipo de accidente o si se produjo cualquier otra circunstancia que explique su desaparición.

Desde Valencia, la principal ruta a pie hacia Santiago es el Camino de Levante (GR-239), que conecta la Catedral de Valencia con Santiago de Compostela a lo largo de unos 1.200 kilómetros, divididos en entre 40 y 55 etapas. También existe el Camino de la Lana, que enlaza con Burgos, así como otra ruta histórica que parte de la Basílica de la Virgen de Valencia y discurre por Cuenca, Guadalajara y Soria hasta conectar con el Camino Francés.

La descripción física del joven puede resultar clave para facilitar su identificación. Mide 1,82 metros, pesa aproximadamente 65 kilogramos, tiene el cabello castaño y los ojos marrones. Como rasgos distintivos presenta un tatuaje de un robot en el muslo derecho, otro con bailarinas en el bíceps izquierdo, la letra "S" tatuada en el dedo anular de una mano y varios piercings en ambas orejas.

Cualquier persona que pueda aportar información puede ponerse en contacto con la Asociación Penelope Emilia-Romaña ODV en el teléfono +39 347 532 4925, con Plataforma Adonay en el 633 793 822, con SOS Desaparecidos en el 868 286 726 o llamar a los teléfonos 112, 091 o 062. Las entidades que participan en la búsqueda recuerdan que cualquier dato, por insignificante que pueda parecer, puede resultar determinante para localizar a Dragos.