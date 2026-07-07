Celia Molina 07 JUL 2026 - 10:26h.

La creadora de contenido estadounidense, cuyo hijo se ahogó en su piscina particular, ha anunciado que espera un nuevo bebé

La influencer Emilie Kiser explica cómo "perdonó" a su marido tras la muerte de su hijo, que se ahogó en la piscina de su casa

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La influencer estadounidense Emilie Kiser, cuyo hijo de tres años murió en su piscina particular en mayo de 2025, ha dado una sorprendente noticia a sus seguidores en las redes sociales. Con una foto de su incipiente barriga, la creadora de contenido ha anunciado que está esperando un nuevo bebé junto a su marido, un año después de la prematura pérdida del pequeño Trigg.

"Estamos muy agradecidos y emocionados de compartir que vamos a dar la bienvenida a otro bebé a nuestra familia. Esta noticia nos parece muy surrealista y ya ha sido un rayo de luz para nosotros en algunos de nuestros días más oscuros", dice en su comunicado.

"Como dije el año pasado, la privacidad de mi familia siempre será mi prioridad. Por eso, no estoy segura de hasta qué punto compartiré detalles sobre este embarazo y esta nueva etapa de nuestra vida, pero agradezco vuestra comprensión mientras voy encontrando el equilibrio adecuado. Este bebé ya ha traído tanta esperanza y alegría a nuestro hogar, y estamos disfrutando al máximo cada momento que pasamos juntos", ha aclarado la influencer, que tiene hasta 2,1 millones de seguidores en Instagram.

"Un rayo de luz en nuestros días más oscuros"

Efectivamente, tras la trágica muerte de su hijo Trigg, Emilie Kiser, que se había dedicado a mostrar el día a día de su familia en las redes sociales, redujo considerablemente este tipo de contenido. Ella no se encontraba en casa cuando Trigg cayó a su piscina privada; fue su marido, Brady Kiser, que estaba cuidando también al bebé recién nacido que acababan de tener, quien la llamó y le dijo que Trigg había sufrido un accidente y que no respiraba. Desgraciadamente, el menor murió una semana después en el hospital.

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"El día que Trigg murió, nuestra vida cambió para siempre"

En el primer aniversario de la muerte del niño y, en un ejercicio de valentía, la influencer dio una durísima entrevista en la que explicó por primera vez públicamente lo que había pasado: "Yo estaba en la quinta semana de posparto y salí a cenar fuera con unas amigas. De repente, mi marido me llamó y me dijo que Trigg había sufrido un accidente y que no respiraba. Todo fue muy confuso. Fui directamente al hospital. Trigg murió allí una semana después y ese día nuestra vida cambió para siempre", confesó, entre lágrimas.

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El informe forense demostró, a través de las cámaras de seguridad de la casa, que Trigg estuvo hasta nueve minutos sin supervisión en el jardín, mientras su padre se encargaba de su hermano pequeño, que acababa de nacer. Sin embargo, en todo momento, Emilie ha asumido la responsabilidad que tuvo en el accidente que le costó la vida a su hijo, tanto por no haber estado cuidando de él en ese momento, como por no haber "puesto una valla protectora alrededor de la piscina" de forma preventiva.

En la entrevista que dio sobre el día en el que perdió a Trigg, la influencer lloró diciendo que lo que más le gustaría es "recuperar su antigua vida", "recuperar la vida de Trigg", pero que, al no ser esto posible, lo que ella y su marido han hecho durante todo este año para avanzar ha sido pensar "minuto a minuto", "hora a hora", "día a día". Ahora, ambos están "muy esperanzados" con la llegada de este nuevo bebé.