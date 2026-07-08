"La nación se inclina ante su memoria y comparte el dolor de todos aquellos que lo conocieron", ha señalado el ministro de Interior francés, Laurent Núñez

El incendio de La Bisbal, en Girona, se da por controlado tras quemar 2.200 hectáreas

Compartir







Un bombero voluntario de 22 años ha muerto en acto de servicio mientras trataba de combatir las llamas que azotan a la región de Saboya, en Francia, que al igual que España se encuentra luchando contra múltiples incendios con distintos focos activos, especialmente en la zona sur.

La trágica noticia ha sido comunicada por el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, quien ha lamentado lo ocurrido expresando sus condolencias a todos sus allegados.

PUEDE INTERESARTE Estabilizan el incendio en el paraje Los Visos de Barbate, en Cádiz

Duelo por la muerte del bombero de 22 años en el incendio en Saboya, Francia

“Es con una profunda emoción que me he enterado del fallecimiento, esta mañana, de un joven bombero voluntario del SDIS 73, de 22 años, muerto en servicio mientras combatía desde parte de la noche un incendio forestal en Saboya”, ha anunciado el ministro.

“Dirijo mis pensamientos más sinceros a su familia, a sus allegados y a la totalidad de sus camaradas bomberos. La nación se inclina ante su memoria y comparte el dolor de todos aquellos que lo conocieron y sirvieron a su lado”, ha escrito, expresando su pesar.

PUEDE INTERESARTE Dan por controlado el incendio en Soneja, Castellón tras el regreso a sus casas de 500 vecinos desalojados

El joven participaba en las labores de extinción contra las llamas, que no dejan de extenderse en distintas zonas del sur del país, lo que ha obligado a llevar a cabo evacuaciones masivas, con cientos de hectáreas calcinadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con los principales focos en Aude, Hérault y Pirineos Orientales, las autoridades llaman a extremar la precaución y seguir la evolución de la situación a través de las fuentes oficiales en plena época estival.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

España apoya a Francia con dos medios aéreos

No en vano, y aunque España también está lidiando con graves incendios, como los que afectan a La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà en Cataluña, o los de Soneja, en Castellón, y Porqueros, en León, el Gobierno ha ofrecido dos medios aéreos a Francia para luchar contra el fuego que asola al sur del país.

En el marco del denominado Mecanismo Europeo de Protección Civil, según ha señalado la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, las autoridades españolas colaboran con el país vecino haciendo frente común frente a las llamas.

"En el caso de Francia, pidió ayuda de medios aéreos, una petición inicial de seis medios, que luego acumuló a otros seis, y los países van ofreciendo sus capacidades y su ayuda, como en el caso de España, que en el día de hoy ha ofrecido dos medios aéreos para ayudar en las labores de extinción", dijo el lunes Virginia Barcones.