Herido grave por quemaduras un niño de 10 años en el incendio en una vivienda en Andújar, en Jaén

El menor logró escapar del incendio saltando por un balcón y fue trasladado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con graves quemaduras

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Un menor de 10 años ha resultado herido de gravedad con quemaduras tras el incendio registrado este jueves en una vivienda de Andújar (Jaén), según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El siniestro se produjo en una casa de dos plantas situada en la calle Maese Pedro. Sobre las 10:50 horas, el 112 recibió varios avisos alertando de que del inmueble salían llamas y una gran cantidad de humo, con la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en el interior.

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Tras recibir las llamadas, el centro coordinador movilizó a los Bomberos de Andújar, la Policía Nacional, la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El menor escapó saltando por un balcón

Los servicios de emergencia desplazados al lugar confirmaron que el niño logró escapar del incendio saltando por un balcón, aunque sufrió graves quemaduras durante el suceso.

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Debido a la gravedad de las lesiones, el menor fue evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanece ingresado. Tras extinguir el incendio, la vivienda ha quedado precintada a la espera de una inspección técnica que determine el alcance de los daños y si sus inquilinos podrán regresar al inmueble.