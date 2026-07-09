La pareja de María, la mujer asesinada junto a Patricia en una vivienda de Las Lagunas de Mijas, ha sido detenida este jueves

El misterioso mensaje que recibió el novio de Patricia antes de descubrir el doble crimen de Mijas

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La investigación del doble crimen de Mijas ha dado un giro este jueves con la detención de la pareja sentimental de María, la mujer de 61 años asesinada junto a su hija Patricia, de 31, en el interior de su vivienda de Las Lagunas. El arrestado era la principal persona sobre la que se centraban las pesquisas de la Guardia Civil desde que se conocieron los hechos.

La detención ha sido adelantada por la 'Cadena SER', mientras la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y determinar el móvil del crimen.

La investigación mantiene todas las hipótesis abiertas

Pese al arresto, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha insistido en que la investigación no ha concluido y que, por el momento, no se descarta ninguna línea de trabajo, incluida la violencia de género.

Salas, tras ser cuestionado por los periodistas, ha reiterado que "todas las hipótesis están abiertas", por lo que ha insistido en no desvelar más detalles del operativo; pero "a buen seguro de que con la profesionalidad de la Guardia Civil llegaremos a éxito como suele ocurrir en estos casos".

Preguntado sobre si la principal línea de investigación apunta a un crimen machista, ha respondido que "se trabaja en todas las hipótesis, y una de ellas es la violencia de género, como no puede ser de otra manera en caso de muerte violenta de una mujer, en la cual, desgraciadamente, muchas de ellas nos llevan a ese camino". "Evidentemente no se puede descartar, es una de las hipótesis que está en la investigación", ha añadido.

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A la espera de los resultados definitivos de la autopsia

El subdelegado también ha sido preguntado por la posibilidad de que el móvil del crimen estuviera relacionado con un robo. Sobre esta cuestión volvió a insistir en que se barajan todos los escenarios. "Creo que en poco tiempo podremos responder a esas preguntas", ha precisado.

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Asimismo, condenó el doble "asesinato terrible que hemos vivido en el municipio Mijas", un suceso que, según dijo, "sobrecoge a cualquier persona", al tiempo que mostró su "máximo respeto" al trabajo de la Guardia Civil: "Esa investigación dará su fruto".

En cuanto al estado de las diligencias, explicó que "ahora mismo con las víctimas se ha acabado la autopsia, se está a la espera del informe toxicológico para determinar las causas de la muerte y todas las vías, todas las hipótesis, están abiertas y se sigue investigando".

Así ocurrió el doble crimen de Mijas

Los hechos se produjeron sobre las 02:15 horas de la madrugada del miércoles, cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso de un incendio en una vivienda de la calle Tulipán, en el núcleo de Las Lagunas de Mijas.

Hasta el inmueble se desplazaron efectivos de los Bomberos de Mijas, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil y la Policía Local. Una vez extinguidas las llamas, los bomberos localizaron en el interior los cuerpos sin vida de María y Patricia. Antes de la llegada de los indicativos, el novio de la joven había alertado a los vecinos de que ambas no respondían y de que había humo dentro del domicilio.

Las dos mujeres, de 61 y 31 años, presentaban heridas de arma blanca. Ninguna de ellas figuraba en el sistema VioGén, aunque desde el primer momento la Guardia Civil ha mantenido abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el doble crimen.