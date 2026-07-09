La Guardia Civil ha localizado al sospechoso del doble crimen de Mijas al acudir a registrar un inmueble en Málaga este jueves

Detenido el presunto autor del doble asesinato de Mijas, en Málaga: se trata de la pareja sentimental de la mujer de 61 años

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Novedades en la investigación del doble crimen de Mijas. El principal sospechoso del asesinato de María, de 61 años, y su hija Patricia, de 31, ha sido detenido este jueves en la capital malagueña. El arrestado, pareja sentimental de la madre, era el hombre sobre el que se centraban las pesquisas de la Guardia Civil desde que ambas fueron halladas sin vida con heridas de arma blanca en el interior de su vivienda, a la que prendieron fuego presuntamente para borrar pruebas.

Según informa Ana Martín, reportera de 'Informativos Telecinco' desplazada hasta el lugar de los hechos, la detención del varón se ha producido sobre las 13:00 horas en la calle Pedro Mora de Málaga. Los agentes se habían desplazado hasta ese punto para practicar un registro relacionado con la investigación, pero antes de acceder al inmueble se cruzaron con el sospechoso, que se encontraba en la zona, por lo que han procedido a su detención

La calle ha sido acordonada y numerosos efectivos de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar tras el arresto. El detenido ha sido trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil y no se descarta que vuelva a ser llevado al inmueble junto a los investigadores para asistir al registro. Los agentes se centran en encontrar el arma blanca con la que presuntamente se cometió el doble crimen, así como la ropa que el sospechoso habría llevado puesta el día de los hechos.

La investigación mantiene abiertas todas las hipótesis

Aunque la detención del principal sospechoso supone un importante avance, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Los agentes continúan analizando la actividad y la geolocalización de los teléfonos móviles de las dos víctimas y de otras personas de su entorno para reconstruir con precisión los movimientos de las horas previas al doble crimen.

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Paralelamente, las pesquisas siguen centradas en el entorno sentimental de María y Patricia. El hombre detenido, pareja sentimental de la madre y con antecedentes por violencia de género sobre anteriores parejas, era la principal persona sobre la que se habían focalizado las investigaciones desde los primeros momentos del caso.

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El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha insistido este jueves en que la investigación continúa abierta y que no se descarta ninguna hipótesis. Entre ellas figura la violencia de género, aunque también se sigue valorando la posibilidad de un robo u otros móviles hasta que concluyan las diligencias y se conozcan los resultados definitivos de la investigación.

Así ocurrió el doble crimen de María y Patricia

Los hechos ocurrieron sobre las 02:15 horas de la madrugada del miércoles, cuando varios vecinos alertaron al 112 de que salían llamas y humo de una vivienda de la calle Tulipán, en Las Lagunas de Mijas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios.

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, Ángel, pareja de Patricia, acudió a la vivienda después de recibir un mensaje que le hizo sospechar que podía estar ocurriendo algo grave. Al llegar encontró a María y Patricia tendidas en el suelo de la cocina mientras el incendio ya se había iniciado, por lo que comenzó a pedir ayuda a los vecinos.

Tras extinguir las llamas, los bomberos localizaron los cuerpos de madre e hija, que presentaban heridas de arma blanca. La principal hipótesis de los investigadores sostiene que ambas fueron asesinadas en el interior de la vivienda y que posteriormente alguien provocó el incendio, presuntamente para eliminar pruebas del doble crimen.