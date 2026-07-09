El acusado reconoció los abusos en un acuerdo con la Fiscalía, que aplicó la atenuante de reparación del daño tras consignar 4.000 euros

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Un hombre ha aceptado una condena de dos años de prisión por agredir sexualmente de forma continuada a la que era la hija menor de su pareja, con la que convivía en la ciudad de Ourense.

La Audiencia Provincial de Ourense había señalado para este miércoles la celebración del juicio, aunque finalmente la vista no llegó a celebrarse después de que Fiscalía, la acusación y la defensa alcanzaran un acuerdo de conformidad.

El acusado admitió los hechos

Según el acuerdo alcanzado, el procesado reconoció haber cometido varias agresiones sexuales contra la menor durante el tiempo en el que convivía con ella y con su madre en el domicilio familiar.

La admisión de los hechos permitió evitar la celebración del juicio oral y cerrar el procedimiento mediante una sentencia de conformidad. Para alcanzar el acuerdo, la Fiscalía tuvo en cuenta la atenuante de reparación del daño, ya que el acusado consignó 4.000 euros antes de la vista para hacer frente al pago de la responsabilidad civil derivada de los hechos. Además de la pena de dos años de prisión, la sentencia impone al condenado la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante tres años.

Asimismo, no podrá desempeñar trabajos, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con menores durante un periodo de cinco años.