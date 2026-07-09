Dos plantas de un edificio del barrio de la Magdalena, en Zaragoza, han colapsado y obligado a intervenir a los bomberos.

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Dos plantas de un edificio del barrio de la Magdalena, en Zaragoza, han colapsado y obligado a intervenir a los bomberos. Los hechos no han provocado heridos. “Estaba durmiendo y mi mujer ha oído un ruido", confiesa uno de los afectados, Ángel, al diario Heraldo. Llevaba una semana viviendo en este edificio con su mujer y su hija, pero el hundimiento no ha afectado a su casa.

El edificio, con alto índice de ocupación ilegal, está desalojado. Los crujidos habían alertado a los residentes. Ahora, dos arquitectos de Urbanismo van a analizar la situación estructural del inmueble. No es el primero de los edificios de esa zona que ha tenido problemas en su estructura. En esa misma calle, los Bomberos de Zaragoza tuvieron que desalojar el 18 de marzo un edificio de viviendas de cuatro plantas, en el número 6, que quedó clausurado después de la inspección técnica.

Casi la totalidad de los incidentes se ha producido en inmuebles del Casco Histórico, donde el parque de viviendas esta envejecido. Desde el Ayuntamiento se tomarán las medidas de prevención oportunas y todo apunta a que se mantendrá la clausura y desalojo provisional.