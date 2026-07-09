Ingresa en prisión el detenido por destrozar un bar y varios vehículos en Palos de la Frontera

El hombre accedió a un bar con una barra metálica, causó destrozos en el local y en varios vehículos antes de ser detenido por la Guardia Civil

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moguer, en Huelva, ha decretado el ingreso en prisión del hombre detenido este miércoles por alteración del orden público y por causar importantes daños en un establecimiento hostelero de Palos de la Frontera.

Según ha informado la Guardia Civil, el arrestado pasó este jueves a disposición judicial y, finalmente, el juzgado acordó su ingreso en prisión por los hechos investigados.

Destrozos en un bar y en varios vehículos

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando el detenido accedió al establecimiento portando una barra metálica, mientras en el interior había varios clientes.

Tras mantener una discusión con los trabajadores, que intentaron que abandonara el local, el hombre comenzó a causar destrozos en el mobiliario del establecimiento. Después de permanecer varios minutos en el interior, el individuo salió del local y continuó provocando daños en varios vehículos estacionados en las inmediaciones, además de causar desperfectos en el mobiliario exterior.