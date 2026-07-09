Investigan a un conductor por circular con un hombre subido al techo de una furgoneta en Albarracín

La Guardia Civil identificó al conductor tras difundirse un vídeo en el que un pasajero viajaba sobre el techo de la furgoneta

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La Guardia Civil de Teruel investiga a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial después de que un vídeo captara una furgoneta en marcha con un ocupante sobre el portaequipajes del techo mientras circulaba por la travesía de Albarracín.

La actuación se inició tras la difusión de las imágenes en las que se observa la peligrosa maniobra. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron identificar al conductor, según ha informado la Guardia Civil.

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Los hechos ocurrieron el 22 de marzo en la carretera A-1512, a su paso por el municipio turolense, aunque no han trascendido públicamente hasta este jueves.

El pasajero iba sobre el techo grabándose con el móvil

Un testigo observó la situación, alertó a las autoridades y grabó un vídeo en el que se aprecia al pasajero viajando sobre la estructura del techo del vehículo.

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En las imágenes también puede verse cómo el ocupante se sujetaba con una mano mientras utilizaba un teléfono móvil con la otra para grabar la escena. La investigación fue llevada a cabo por agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel, con la colaboración del Subsector de Tráfico de Islas Baleares.

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Como resultado de las pesquisas, el pasado 16 de junio los agentes investigaron en Palma de Mallorca al conductor de la furgoneta. La Guardia Civil considera que el hombre incurrió en un presunto delito de conducción con temeridad manifiesta, al poner en grave peligro la vida y la integridad física del pasajero, que viajaba fuera del habitáculo del vehículo. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel, que será la encargada de continuar con la tramitación judicial del caso.