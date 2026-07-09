Agentes de la Policía Nacional investigan una presunta agresión sexual a una menor trans de 17 años tras intoxicarla con droga alfa

El arrestado se había ofrecido a la víctima a darle apoyo emocional tras ser rechazada por otro chico la noche de San Juan

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ValenciaLa Policía Nacional investiga la violación en Valencia de una menor trans de 17 años después de ser intoxicada con droga Alfa y ha detenido a un hombre como presunto autor de la agresión sexual, según han informado a EFE fuentes de este cuerpo policial.

La Unidad de familia y atención a la mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de València es la que se ha hecho cargo de la investigación de este caso, ocurrido después de que la víctima y su presunto agresor tuvieran un contacto previo.

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La droga conocida como Flakka

Al parecer, la agresión sexual se cometió después de que la joven fuera intoxicada con droga Alfa (conocida como 'Flakka'), una sustancia sintética con efectos estimulantes.

Tras un reconocimiento fotográfico la víctima reconoció al autor, que fue detenido el pasado viernes y puesto a disposición judicial un día después, según han indicado a EFE las fuentes policiales, que han señalado que las diligencias ya están cerradas aunque aún quedan unas pequeñas gestiones en la investigación.

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La violación a la menor

La noticia ha sido adelantada por el diario 'Levante-EMV', que indica que, según relató la joven, conoció al agresor la noche de San Juan en la playa y empezó a intimar aunque, al confesarle que era trans y que aún no había completado la transición de sexo y que, por tanto, conservaba los órganos sexuales masculinos, la rechazó bruscamente.

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Horas después, sobre las dos de la tarde del 25 de junio, y después de haber hecho comentarios alusivos a su estado depresivo en su perfil de Instagram, el ahora detenido le pidió que le siguiera en la aplicación, lo que le permitió entablar una conversación con ella en la que el hombre se prestó a darle apoyo emocional.

Le dio una dirección y la adolescente acudió y, una vez en el piso, en el que había otro hombre, su anfitrión le ofreció una bebida y ella accedió a tomar un refresco. Poco después, según indica el diario, empezó a sudar, tener palpitaciones, notar el corazón desbocado y sentirse mareada, con dificultad para respirar y a perder la noción de la realidad.

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Tras ello, el desconocido la llevó a la habitación, donde despertó con los mismos síntomas y completamente desnuda. Tras llamar a un amigo para pedir ayuda fue al hospital con su madre, donde tras tomarle una muestra de orina dio positivo a la droga Flakka.

La Policía llegó a detener el pasado viernes, 3 de julio, al presunto agresor y, al día siguiente, fue puesto a disposición judicial. La investigación policial está cerrada y ahora es el juzgado quien se ha hecho cargo del procedimiento.