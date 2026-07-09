La familia real hachemita celebra la buena nueva gracias al embarazo de la princesa Iman, fruto de su matrimonio con Jameel Alexander Thermiotis

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La familia real hachemita vuelve a estar de celebración. La reina Rania de Jordania ha anunciado que será abuela por tercera vez, una noticia que ha compartido con ilusión a través de sus redes sociales y que supone un nuevo capítulo para una de las monarquías más admiradas del panorama internacional.

La soberana ha confirmado que su hija Iman está embarazada de nuevo junto a su marido, Jameel Alexander Thermiotis. El bebé se convertirá así en el tercer nieto de los reyes de Jordania y ampliará una familia que en apenas dos años ha experimentado una auténtica revolución con la llegada de las nuevas generaciones.

"¡El club de los nietos está creciendo, y no podríamos estar más felices por Iman y Jameel, y también por Amina, que pronto será la hermana mayor!", publica la reina Rania junto a una entrañable fotografía de la pareja. Así, tanto la Casa Real hachemita como sus seguidores han celebrado la buena nueva.

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Este nuevo bebé llegará apenas un año y medio después del nacimiento de la pequeña Amina, la primera hija del matrimonio, nacida en febrero de 2025.

La princesa Iman, segunda hija de los monarcas jordanos, contrajo matrimonio con el empresario venezolano de origen griego Jameel Thermiotis en marzo de 2023, en una elegante ceremonia celebrada en el Palacio Beit Al Urdun de Amán.

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Desde entonces, ambos han mantenido un perfil discreto, aunque la familia real ha compartido algunos de los momentos más importantes de esta nueva etapa, como el nacimiento de su primera hija y ahora el anuncio de este segundo embarazo.

De este modo, la reina Rania ha vuelto a demostrar la estrecha relación que mantiene con sus hijos al ser la encargada de comunicar públicamente la noticia. Igual que hizo cuando anunció el primer embarazo de Iman, la soberana eligió una fotografía de la pareja para transmitir su alegría y expresar la ilusión con la que toda la familia espera la llegada del nuevo bebé.

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Con este embarazo, la familia real de Jordania sigue creciendo. Su primer nieto fue la princesa Iman, hija del príncipe heredero Hussein y la princesa Rajwa, nacida en agosto de 2024. Meses después llegó Amina, la primera hija de la princesa Iman y Thermiotis.

La soberana nunca ha ocultado la felicidad que le hacía convertirse en abuela. Antes incluso del nacimiento de su primera nieta confesó en varias entrevistas que esperaba con ganas ese momento y que estaba deseando ejercer ese papel dentro de la familia.

Cuando nació la pequeña Iman aseguró que la bebé había conquistado su corazón desde el primer instante, mientras que meses después celebró emocionada la llegada de su segunda nieta, Amina, compartiendo imágenes inéditas del primer encuentro familiar en el hospital.

Ahora será precisamente Iman quien convierta a la reina Rania en abuela por tercera vez, en un momento especialmente feliz para la monarquía jordana.