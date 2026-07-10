Noelia Tobías 10 JUL 2026 - 16:04h.

Decenas de trabajadores subieron a la azotea, huyendo del fuego, y allí han quedado atrapados.

Incendio en Los Gallardos, Almería| La cifra de fallecidos se eleva a 12 tras encontrar el cadáver de un ciclista

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Las imágenes son angustiosas, el instinto de supervivencia convertida en una trampa mortal. Al menos 28 personas han fallecido en un incendio en una fábrica de zapatos en la provincia de Fujian. La terraza empieza a llenarse de empleados que huyen de las llamas. Las llamas se originaron en la primera planta.

Decenas de trabajadores subieron a la azotea, huyendo del fuego, y allí han quedado atrapados. Algunos piden socorro. Otros graban el miedo desde dentro. El fuego sigue descontrolado y esa esquina que creían salvadora pronto se convertirá en una ratonera.

La escena no puede ser más angustiosa. Los bomberos rocían a un grupo de personas acorraladas por el fuego en lo alto de una azotea. El agua trata de aliviar por momentos el intenso calor de unas llamas siguen cercándolos.

Para no quemarse, uno de ellos llega a colgarse de la cornisa del edificio. Pero las imágenes muestran cómo el hombre suspendido en el tejadillo no ha podido aguantar más tiempo. El presidente chino ha exigido responsabilidades por lo sucedido.