Han sido localizados gracias a la colaboración ciudadana tras una llamada al 112 que permitió la detención del padre de la bebé, que fue trasladada de nuevo al hospital

El padre de la bebé intoxicada por cocaína en Gandía la habría sacado del hospital en una bolsa de deporte

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GandíaLa bebé intoxicada por cocaína que fue sustraída por su padre cuando se encontraba en la unidad de neonatos del Hospital Francesc de Borja, en Gandía, Valencia, y bajo la tutela de la Generalitat Valenciana, ha sido localizada gracias a la colaboración ciudadana.

Concretamente, fue una llamada al 112 sobre las 22:00 horas de ayer, jueves, la que alertó del paradero del progenitor y su hija recién nacida. Se encontraban en la plaza de la Marina de la localidad, donde agentes de la Policía Nacional se desplazaron inmediatamente y detuvieron al hombre, mientras que la bebé fue trasladada de urgencia al mismo hospital en el que estaba, el Francesc de Borja, para ser evaluada sobre su estado y garantizar su cuidado.

El padre se llevó a la bebé dentro de una bolsa de deporte

Fue a alrededor de las 7:30 del jueves, a primera hora de la mañana, cuando el padre se llevó a la pequeña del centro hospitalario, donde se encontraba ingresada tras haber dado positivo en cocaína tras el nacimiento. Para llevar a cabo la sustracción parental, el progenitor, de origen argelino, salió con la bebé dentro de una bolsa de deporte, saliendo por la puerta principal.

Aunque la madre llegó a ser retenida por un vigilante, según informa Las Provincias, le entregó la niña al padre, quien además cuenta con una orden de expulsión de España.

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Tras meter a la bebé en la bolsa de deporte, el progenitor emprendió la huida, que iría a terminar ese mismo día, ya al caer la noche, cuando gracias a la colaboración ciudadana pudieron localizarlo y detenerlo. Todo ello después de que la madre fuera interrogada en comisaría sobre lo sucedido.

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La bebé padecía síndrome de abstinencia neonatal y precisa control médico

Por las pruebas que le realizaron a la bebé tras el nacimiento, los efectivos sanitarios pudieron comprobar que sufría signos compatibles con un síndrome de abstinencia neonatal por la exposición a sustancias estupefacientes a través de la madre.

Ante los riesgos derivados de ello, la niña precisa control médico, por lo que permanecía en el Hospital Francesc de Borja mientras la Generalitat Valenciana, con seguimiento de los Servicios Sociales, había abierto un expediente de desamparo, asumiendo tras ello la tutela.