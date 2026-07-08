Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de un bebé recién nacido cuya madre asegura que no conocía que estaba embarazada

Familiares de la mujer aseguran que habría acudido a varias citas médicas al observar que le había desaparecido la menstruación

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MálagaLa Policía Nacional investiga en Málaga la muerte de un recién nacido. Según ha informado el medio de comunicación 'HOY', la madre del bebé fallecido se habría puesto de parto sin saber que estaba embarazada.

El parto ocurrió el pasado domingo 5 de julio en la ciudad andaluza sobre las 10:30 horas de la mañana. Al parecer, el servicio de Emergencias recibió una llamada alertando de que una mujer estaba poniéndose de parto en su domicilio. Nada más recibir la llamada, un equipo de sanitarios se desplazó hasta el domicilio indicado y atendió a la mujer de 43 años y al bebé recién nacido por el que no pudieron hacer nada.

Investigan la muerte de este bebé recién nacido

Tras una primera asistencia, la mujer fue trasladada hasta el Hospital Materno Infantil de Málaga donde continúa ingresada. Al comprobar que el bebé había fallecido, el servicio de Emergencias dio aviso a la Policía que se trasladó hasta la vivienda junto a la comitiva judicial para proceder al levantamiento del cuerpo y a su traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

Ahora, agentes de la Policía investigan el caso y la muerte de este bebé recién nacido. Para ello, están recabando los testimonios de los familiares de la mujer y los informes médicos ya que se intenta conocer si se estaría ante un embarazo críptico.

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Desde el medio de comunicación anteriormente citado se ha podido conocer gracias a fuentes próximas al caso que la mujer habría acudido a varias citas médicas al observar que no tenía la menstruación.

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"La mujer habría manifestado que acudió a su médico de cabecera tras perder la menstruación y dar negativo en un test de embarazo. También que asistió a una cita con una especialista en Ginecología y que se habría sometido a distintas pruebas médicas, como analíticas de sangre, una citología e, incluso, una resonancia magnética. Pero, que en ninguno de los exámenes le habrían detectado el estado de gestación", indica el medio digital 'HOY'.

¿Qué es un embarazo críptico?

El embarazo críptico o silencioso, que se da en casos excepcionales (mujeres con menstruaciones irregulares, sobrepeso u obesidad, entre otros), ocurre cuando una mujer está embarazada pero no lo sabe hasta que la gestación está muy avanzada o el parto es inminente.

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En este tipo de embarazos, la mujer no experimenta ningún síntoma que pueda advertir de la situación. Existen varios factores que pueden explicar un embarazo sin síntomas:

Alteraciones hormonales: En algunos casos, los niveles de hormonas como la hCG no generan síntomas intensos, lo que hace que el embarazo pase desapercibido.

no generan síntomas intensos, lo que hace que el embarazo pase desapercibido. Ciclos menstruales irregulares: Las mujeres con menstruaciones irregulares pueden no notar la ausencia de regla o interpretarla como parte de su patrón habitual.

pueden no notar la ausencia de regla o interpretarla como parte de su patrón habitual. Ausencia de síntomas típicos del embarazo: No todas las gestaciones provocan síntomas clásicos como náuseas, ardores o antojos.

Constitución corporal. En mujeres con sobrepeso los cambios físicos que se experimentan en el embarazo pueden ser menos evidentes.

No obstante, hay que recalcar que aunque puedan producirse estos factores o síntomas, los embarazos crípticos son una minoría dentro del total de gestaciones.