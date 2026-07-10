El fuerte viento dificulta las labores de un operativo formado por medios aéreos y terrestres para contener las llamas en el paraje Camino de Tresmal

El dispositivo para localizar a más víctimas del incendio de Los Gallardos: barrancos y cortijos de Bédar donde "el fuego ya ha sido extinguido"

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Un incendio forestal declarado este viernes en el paraje Camino de Tresmal, en el término municipal de Moguer, en Huelva, ha movilizado un amplio dispositivo del Plan Infoca, que trabaja para frenar el avance de las llamas en una jornada marcada por el fuerte viento.

El fuego se ha originado pasadas las 14:45 horas y, desde entonces, los efectivos de extinción se afanan en lograr su estabilización. Según ha informado el Plan Infoca, la zona afectada cuenta con diferentes pistas forestales que pueden actuar como cortafuegos naturales, además de presentar escasa vegetación baja, unas condiciones que pueden favorecer las labores de extinción.

No obstante, el fuerte viento que sopla en la zona se ha convertido en el principal condicionante para los trabajos, al favorecer la propagación del incendio y dificultar las operaciones de los equipos desplegados.

Medios aéreos y terrestres desplegados

Para combatir el incendio, el operativo ha movilizado dos aviones anfibios ligeros, dos helicópteros semipesados, tres autobombas y 50 efectivos por tierra, entre bomberos forestales, técnicos y agentes de medio ambiente.

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El objetivo es contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propague a otras zonas forestales cercanas. Se trata del segundo incendio forestal que afecta al municipio de Moguer en apenas unos días. El pasado 7 de julio, otro fuego se declaró en el paraje La Lila, aunque en aquella ocasión pudo ser controlado pocas horas después y quedó completamente extinguido al día siguiente.

La coincidencia de ambos incendios en plena época de alto riesgo de incendios forestales mantiene en alerta a los servicios de extinción, especialmente en jornadas con altas temperaturas y viento, factores que incrementan el peligro de propagación del fuego.