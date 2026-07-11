Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación sin éxito

Con esta víctima ya son 10 las personas muertas en playas catalanes desde el 15 de junio

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TarragonaUn hombre de 47 años ha muerto ahogado este viernes por la noche mientras se bañaba en la playa de Prat d'En Forés-Regueral en Cambrils (Tarragona), informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado este sábado.

El aviso al teléfono de emergencias 112 se recibió a las 22.15 horas de este viernes y al lugar de los hechos se desplazaron 4 ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que realizaron maniobras de reanimación sin éxito y confirmaron la muerte del hombre por parada cardiorespiratoria.

Ya son 10 las personas muertas en playas catalanes desde que el 15 de junio

Con esta víctima ya son 10 las personas muertas en playas catalanes desde que el 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño, por lo que Protecció Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores este verano.