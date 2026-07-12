El arrestado llegó a causar algunos daños en el marco del vehículo

Detenido un joven de 28 años como sospechoso del asesinato de la política conservadora Ann Widdecombe en Inglaterra

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PamplonaUn hombre que ha sido detenido en Pamplona ha intentado huir golpeando repetidamente con la cabeza el interior del coche patrulla. El arrestado llegó a causar algunos daños en el marco del vehículo. Según informa 'Diario de Navarra', los hechos ocurrieron a las 09:00 horas en la calle Joaquín Beunza.

La Policía Nacional detuvo a los dos hombres como presuntos autores de delitos de violencia doméstica, resistencia y atentado contra la autoridad. Hasta el lugar se desplazaron cuatro patrullas y fue necesaria la actuación de ocho agentes para reducir a uno de los arrestados, sacarlo de la vivienda e introducirlo en el vehículo policial debido a la fuerte resistencia que ofrecía.

"Sacadme de aquí, sacadme de aquí", dijo el arrestado en el coche

El detenido comenzó a golpear con la cabeza el coche mientras gritaba de forma reiterada: "Sacadme de aquí, sacadme de aquí". Al empezar a dar los cabezazos, el arrestado provocó desperfectos. El segundo arrestado, que también fue sacado de la misma casa, permaneció en el exterior e intentaba calmar a su compañero mientras los agentes completaban la actuación policial.

La intervención terminó con el traslado de ambos arrestados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.