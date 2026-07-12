Muere un francés de una parada cardiorrespiratoria cuando hacía senderismo en Huesca

El cuerpo sin vida ha sido evacuado y trasladado en la aeronave a la helisuperficie de Panticosa para su transferencia a los servicios funerarios p

Muere un hombre de 72 años en el primer día de los Sanfermines 2026 tras una parada cardiorrespiratoria

Compartir







HuescaUn francés de 69 años ha fallecido este domingo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras realizaba senderismo en la zona del ibón Azul Inferior, en el término municipal de Panticosa (Huesca). Según ha informado la Guardia Civil, sobre las 13.10 hora se ha recibido el aviso, tras el que se ha activado el grupo de rescate de montaña (GREIM) de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061.

Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, éste presenta signos no compatibles con la vida, por lo que ha sido evacuado y trasladado en la aeronave a la helisuperficie de Panticosa para su transferencia a los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

PUEDE INTERESARTE Dos guardias civiles fuera de servicio salvan la vida a una niña en parada cardiorrespiratoria en Alhama de Murcia

Cuatro fallecidos en una semana

Según informa 'El Diario de Huesca', el primer accidente mortal se produjo el 8 de julio. A las 19.00, se recibió aviso en el teléfono de la Guardia Civil y el 112 solicitando la búsqueda de un montañero por la zona de Collado Foratón (Aragüés del Puerto). Se activó al Greim de Jaca, que efectuó la búsqueda hasta la madrugada del día 9 de julio, con resultado negativo.

A primera hora del día siguiente se incorporó el helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca y en el transcurso de la búsqueda se recibió un aviso de colaboración ciudadana comunicando el hallazgo de una persona aparentemente sin vida en el Collado Foratón.

PUEDE INTERESARTE Rescatan a un hombre de 83 años en parada cardiorrespiratoria tras sufrir un incidente en una playa de San Javier

El viernes, 10 de julio, el Greim de Boltaña y la Unidad Aérea de Huesca emprendieron la búsqueda de otra persona desaparecida, un varón que se encontraba realizando una actividad de progresión por terreno abrupto desde el día anterior por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un conocido comunicó que no había regresado. A las 13.30 los efectivos que participan en la búsqueda localizaron el cadáver de un varón de 65 años, vecino de Bilbao (Vizcaya), que podría haber sufrido una caída, debido a las policontusiones que presentaba. Fue evacuado en aeronave hasta Boltaña y posteriormente transferido por servicios funerarios a Instituto Medicina Legal Zaragoza. Y este domingo se produjo la cuarta víctima mortal.