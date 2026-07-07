El septuagenario se encontraba en en un bar de la famosa calle Estafeta cuando sufrió la parada cardiorrespiratoria

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PamplonaUn hombre de 72 años murió este lunes en la primera jornada de los Sanfermines y en un bar de la famosa calle Estafeta tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, tal como han informado desde la asociación DYA Navarra.

En el arranque de la popular fiesta de Pamplona, hasta 130 personas fueron atendidas durante su primer día, de las que 35 tuvieron que ser trasladadas en las ambulancias de DYA Navarra a centros hospitalarios.

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Las primeras incidencias de los Sanfermines 2026

Ahondando en los datos recabados sobre las actuaciones desarrolladas, destaca la atención de 45 personas con diferentes heridas y traumas atendidas en el puesto de primera atención instalado como cada año en la plaza de la Diputación, además de 11 intoxicaciones etílicas y 4 por quemaduras.

Además, los profesionales de DYA Navarra han atendido 'in situ' en las últimas horas a un total de 22 personas con otras patologías, 5 por enfermedad y 8 para su posterior revisión.

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Siete corredores asistidos en el primer encierro de los Sanfermines

Por otra parte, en el primer encierro de los Sanfermines, la asociación ha atendido a 7 corredores, incluido el estadounidense de 61 años trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo craneoencefálico leve.

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Entre los heridos atendidos, cuatro han requerido asistencia por caídas, un corredor por un pisotón en el tamo de Estafeta y otro corredor con una contractura muscular.