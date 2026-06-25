El hombre fue estabilizado y trasladado al hospital Los Arcos del Man Menor de San Javier

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Un hombre de 83 años ha sido rescatado este jueves tras ser localizado inconsciente en el agua en la playa del Castillico, en Santiago de la Ribera (San Javier). La rápida intervención de un socorrista y de los servicios de emergencia resultó clave para sacar al bañista del mar y comenzar las maniobras de reanimación antes de su traslado al hospital.

Un socorrista se lanzó al agua para auxiliar al bañista

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso a las 11:50 horas desde el puesto de vigilancia del Plan Copla, después de que un socorrista del Ayuntamiento de San Javier detectara a un hombre inconsciente flotando en el agua.

Sin dudarlo, el profesional se lanzó al mar para rescatar al bañista y trasladarlo hasta la orilla, donde comenzó a recibir asistencia sanitaria de inmediato. Al comprobar que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, los primeros intervinientes iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegaban los efectivos sanitarios.

Hasta la playa se desplazaron sanitarios del Servicio de Protección Civil, patrullas de la Policía Local de San Javier y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que continuó con la asistencia médica avanzada. Una vez estabilizado, el hombre fue evacuado en ambulancia a un centro hospitalario para continuar con la atención médica. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su estado de salud ni las circunstancias que provocaron el incidente en el agua.

La actuación coordinada entre el socorrista y los equipos de emergencia permitió atender al bañista con la máxima rapidez en unos minutos que resultaron decisivos.