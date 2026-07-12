Iván Sevilla 12 JUL 2026 - 13:45h.

El crimen ha ocurrido este 12 de julio pasadas las 9 horas en el barrio de Kaputxinos de Errenteria, Guipúzcoa

La víctima ha sufrido una profunda herida en el pecho en las inmediaciones de un establecimiento hostelero

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San SebastiánUn hombre de 33 años ha muerto este 12 de julio después de haber sido apuñalado en Errenteria (Guipúzcoa). La Ertzaintza ha detenido al presunto agresor de 23 años.

Así lo ha comunicado la policía vasca, indicando que el homicidio se produjo pasadas las 9 horas concretamente en las inmediaciones de un establecimiento hostelero en el barrio de Kaputxinos.

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Tal y como fueron avisados los agentes, una persona yacía en el suelo con una herida provocada en el pecho con un arma blanca. De inmediato, acudieron al lugar varias patrullas.

El atacante no huyó y fue arrestado in situ

Junto a sanitarios desplazados en ambulancia, se encontraron en la escena del crimen a varios testigos, a la víctima inconsciente y al supuesto atacante, que no huyó y fue arrestado in situ.

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Mientras los médicos intentaron recuperar al varón realizando las maniobras de reanimación pertinentes, no lo lograron al final y confirmaron su fallecimiento. Se trataba de un varón de procedencia europea.

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En cuanto al implicado en la agresión, de nacionalidad española y que había soltado allí mimo el cuchillo, fue identificado y esposado. La Ertzaintza acordonó la zona e investiga las circunstancias del suceso.