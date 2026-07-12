El joven se estaba bañando en el Pantano de San Juan acompañado de varios amigos

Los bomberos han localizado el cuerpo del hombre a unos tres metros de profundidad

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MadridUn joven de 28 años ha fallecido este domingo por la mañana cuando se estaba bañando en el Pantano de San Juan acompañado de varios amigos, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Bomberos han localizado el cuerpo a unos tres metros de profundidad

Según ha informado un portavoz, la primera llamada a Emergencias 112 se ha producido a las 8.54 horas y hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han localizado el cuerpo del hombre a unos tres metros de profundidad.

El psicólogo de guardia del Summa 112 ha atendido a los amigos del bañista que ha fallecido. Finalmente, ha sido la Guardia Civil la que ha recuperado el cuerpo del joven y el Summa 112 ha confirmado su fallecimiento. La Benemérita se encarga también de investigar lo ocurrido.