Agencia EFE 13 JUL 2026 - 08:51h.

El siniestro ha ocurrido en los Estrechos de la Fontcalda, una zona de baño ubicada en el municipio tarraconense de Gandesa

Familiares y acompañantes de las víctimas han recibido atención psicológica por parte de efectivos del SEM

Compartir







Una menor de edad ha fallecido en los Estrechos de la Fontcalda, Tarragona, debido al desprendimiento de piedras de las paredes de las pozas. Ha ocurrido en una zona de baño de aguas interiores en el municipio tarraconense de Gandesa, donde una mujer de 24 años también ha resultado herida de gravedad.

Los Bomberos de la Generalitat fueron alertados del accidente a las 15:20 horas del domingo, quienes activaron de inmediato el helicóptero del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de Montaña, junto a un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y tres dotaciones terrestres de soporte, tal y como ha informado Bomberos Cataluña en un comunicado oficial.

PUEDE INTERESARTE Muere un francés de una parada cardiorrespiratoria cuando hacía senderismo en Huesca

Familiares y acompañantes han recibido ayuda psicológica

Los servicios médicos solo pudieron certificar la muerte de la menor, mientras que los equipos de rescate han logrado extraer a la mujer herida. Ha sido evacuada en estado grave en un helicóptero del SEM al Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII tras ser previamente trasladada hasta el campo de fútbol de la localidad.

PUEDE INTERESARTE Muere un joven de 28 años que se estaba bañando con unos amigos en el Pantano de San Juan, Madrid

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han habilitado un espacio seguro en la zona para que los familiares y acompañantes de las víctimas recibieran atención por parte de los efectivos de apoyo psicológico del SEM.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Agentes de la Unidad de Montaña de la policía autonómica, con el apoyo de un helicóptero, han procedido a la extracción del cuerpo de la víctima una vez que la unidad de investigación lo estimó oportuno.