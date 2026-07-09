Uno de los jóvenes fue "víctima de burlas de tinte homófobo" y otro "sufrió lesiones de gravedad"

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La asociación por los derechos del colectivo LGTBIQ+ Almansa Entiende, de esta localidad albaceteña, ha denunciado una agresión que tuvo lugar en la madrugada de este pasado sábado, tras la celebración del Orgullo, que acabó con un vecino en el hospital y que podría tener "tintes homófobos".

Así, en un comunicado remitido este jueves, han explicado que los hechos ocurrieron en la calle Corredera y que, según la información a la que han tenido acceso, tres hombres mayores de edad habrían agredido a dos jóvenes, también mayores de edad", uno de los cuales habría sido "víctima de burlas de tinte homófobo, mientras que el otro sufrió una agresión física que le provocó lesiones de gravedad, por las que tuvo que ser hospitalizado".

Han indicado que la Guardia Civil investiga estos hechos y, de confirmarse que son por un motivo homófobo, han pedido que se aplique la agravante prevista en la legislación vigente por tratarse de un delito de odio.

Por otro lado, Almansa Entiende ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía, a las asociaciones, entidades, partidos políticos e instituciones para que acudan a una concentración convocada en señal de repulsa el próximo lunes 13 de julio a las 20 horas en el Ayuntamiento Viejo (Edificio de La Lonja).

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"Queremos que sea una muestra clara de que Almansa es un pueblo que no mira hacia otro lado, que rechaza la violencia y que defiende la diversidad como un valor que nos enriquece", ha indicado esta asociación, en su comunicado.

Han invitado "a decir alto y claro que, frente al odio, más comunidad; frente a la violencia, más derechos; y frente al miedo, más orgullo", al tiempo que han animado "a cualquier persona que sea víctima o testigo de este tipo de conductas a denunciarlas a través de los canales oficiales". "Denunciar es fundamental para combatir los delitos de odio y garantizar que ninguna agresión quede impune", han reiterado.