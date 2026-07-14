Investigan a un menor de 14 años en Logroño por desnudar a sus compañeras con IA

El menor habría utilizado la Inteligencia Artificial (IA) para desnudar digitalmente a nueve de sus compañeras de clase, también menores

na vez realizado el proceso a través de la IA, subía el contenido a una página web pornográfica en Internet

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LogroñoUn menor de 14 años está siendo investigado por la Guardia Civil acusado de delitos de pornografía infantil, corrupción de menores, y descubrimiento y revelación de secretos.

Según recoge el medio local La Rioja, el alumno, de un centro escolar de Logroño, habría utilizado la Inteligencia Artificial (IA) para desnudar digitalmente a nueve de sus compañeras de clase, también menores, y después habría difundido las imágenes falsas en Internet.

Utilizaba la IA para desnudar a las menores en fotos

Según recoge la investigación, el modus operandi del menor siempre era el mismo: obtenía las fotos de menores de su entorno a través de sus perfiles públicos en redes sociales, y después utilizaba la IA para desnudarlas y generar imágenes falsas conocidas como 'deepfakes'. Una vez realizado el proceso a través de la IA, subía el contenido a una página web pornográfica en Internet.

Además, el menor creó una cuenta bajo el título: "Subo chicas de mi insti hechas con IA", donde clasificaba todo el contenido y publicaba datos personales de cada una de las menores afectadas.

La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo del caso.