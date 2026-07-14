El Juzgado remite el caso de Esther López a la Audiencia de Valladolid

El procedimiento será enviado nuevamente a la Audiencia, una vez recibidas todas las muestras remitidas por la Guardia Civil

La instructora ha remitido el caso a la Audiencia de Valladolid, que fijará fecha para la celebración de juicio

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ValladolidEl Juzgado que se ocupa de las diligencias sobre la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero de 2022 en la localidad vallisoletana de Traspinedo, ha remitido el procedimiento a la Audiencia Provincial de Valladolid para su enjuiciamiento.

El procedimiento será enviado nuevamente a la Audiencia, una vez recibidas todas las muestras remitidas por la Guardia Civil, según la provincia del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 5 de Valladolid facilitada este martes por fuentes del TSJCyL.

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La Guardia Civil presentó un atestado sobre el hallazgo de una trampilla

El pasado abril, la Audiencia de Valladolid, competente para juzgar al único investigado por la muerte de Esther López devolvió la causa al Juzgado para que resolviera lo que estimase oportuno tras recibir un oficio de la Guardia Civil en el que se comunicaba el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en el chalé que había pertenecido a la familia del investigado, Óscar S.M..

La Guardia Civil presentó un atestado sobre ese hallazgo en el órgano que instruyó la causa y su titular, que ya no tenía competencia sobre el procedimiento desde el momento en que, meses atrás, lo elevó a la Audiencia para el enjuiciamiento, remitió el escrito de la Benemérita a dicho tribunal, para poner los hechos en conocimiento de este órgano

La Audiencia también recibió un escrito de la Fiscalía pidiendo la devolución de las actuaciones a los efectos de que se practicaran las diligencias de información suplementarias "indispensables".

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En un auto, la magistrada presidenta del jurado popular, que solo tiene competencia para juzgar, resolvió devolver la causa a la magistrada instructora, que es la que tiene competencias para investigar.

Ahora la instructora ha remitido el caso a la Audiencia de Valladolid, que fijará fecha para la celebración de juicio mediante el sistema de jurado popular.