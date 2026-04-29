La jueza que investiga la muerte de Esther López envía la causa a la Audiencia de Valladolid para la apertura de juicio oral con jurado popular contra el único investigado, Óscar S.M.

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La jueza que investiga la muerte de Esther López, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Traspinedo (Valladolid) en 2022, ha dictado una providencia por la que envía la causa a la Audiencia de Valladolid para que dicte la apertura de juicio oral con jurado popular contra el único investigado, Óscar S.M. tras no hallarse restos biológicos en el sótano de un chalé de la familia del único investigado en este caso.

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La decisión de la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid se produce después de incorporar al procedimiento los últimos informes remitidos por la Guardia Civil con las conclusiones del último registro efectuado en el chalé que perteneció a la familia de Óscar S.M, y que, según ha podido saber Europa Press, han dado resultado negativo al no hallar vestigios que atestigüen que el cadáver de la joven pudiera haber permanecido oculto en la bodega del antiguo chalé del encausado.

Descartada la presencia de perfiles genéticos relevantes

En concreto, el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil concluye que los análisis han descartado la presencia de perfiles genéticos relevantes o indicios de sangre y semen tras el estudio de los hisopos aplicados en los distintos puntos del acceso y las escaleras del habitáculo.

Las labores de inspección técnico ocular se han desarrollado entre los días 16 y 17 de abril de 2026, contando con el apoyo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para el drenado de agua del sótano, que presentaba una inundación que dificultaba el acceso. Durante las actuaciones, los peritos han procedido a la toma de numerosas muestras en los bordes del acceso y en los peldaños, que posteriormente han sido enviadas al laboratorio para su cotejo con los perfiles genéticos relacionados con la causa.

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Los investigadores han detallado que la totalidad de los indicios recogidos han sido consumidos durante el proceso de estudio en el laboratorio, al no haber obtenido resultados positivos en las pruebas de cuantificación de ADN. Por su parte, la vivienda, que ha permanecido precintada durante los trabajos de los especialistas, ha quedado a disposición de su propietario, mientras la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valladolid ha finalizado la entrega de las últimas diligencias a la Fiscalía.

De esta forma, la causa ha sido nuevamente reenviada a la Audiencia de Valladolid, concretamente la Sección Segunda de lo Penal, con la incorporación del presente informe y será ahora dicho tribunal el encargado de fijar definitivamente la fecha de juicio con jurado popular contra el único encausado, al que se imputa un delito de asesinato por el que Fiscalía solicita una condena de dieciocho años de prisión, mientras que las acusaciones particulares personadas en la causa, una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima, solicitan condenas globales de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, frente al sobreseimiento por falta de pruebas que interesa la defensa.

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La inspección y recogida de muestras por parte de la Guardia Civil en el que fuera chalé propiedad de Óscar S.M. en Traspinedo (Valladolid), localidad donde fue encontrado hace más de cuatro años el cadáver de la vecina de dicha localidad Esther López de la Rosa, se desarrolló por espacio de diez horas el primer día y de cuatro el segundo día, se centró en 'isopar' las deterioradas escaleras que dan acceso a la bodega y recoger muestras en las esquinas de dicho habitáculo, junto con algún resto de pintura y fibras, pruebas que fueron remitidas al Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, en Madrid.

El hallazgo del habitáculo se produjo después de que el actual propietario, que adquirió la vivienda hace unos cinco meses, detectara humedades y localizara una trampilla oculta bajo el suelo de una de las habitaciones, por lo que decidió picar una baldosa tras observar los desperfectos en el pavimento. Bajo la superficie y una capa de espuma de poliuretano, halló una estructura de acceso que conduce a un habitáculo de unos 2,5 metros de altura y una superficie aproximada de 12 metros cuadrados, como así lo puso en conocimiento de la Guardia Civil.

El nuevo propietario infirió del hallazgo ya que se trata de la vivienda de los padres del principal sospechoso de la muerte de Esther López, cuyo cadáver apareció en una cuneta en la carretera de acceso a su pueblo 24 días después de que se denunciara su desaparición.

Los hechos, según las acusaciones

Los hechos se remontan a la noche del 12 de enero de 2022 cuando, según las acusaciones, Esther López y varios amigos, entre ellos su presunto verdugo, recorrieron distintos establecimientos hosteleros, el último el bar Castillo de Traspinedo, a partir del cual la fallecida y el acusado quedaron a solas en un momento dado en el turismo Volkswagen T-Roc propiedad de este último.

Ester manifestó entonces que no quería ir al domicilio de sus padres porque había bebido y tomado drogas y Óscar le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, en la urbanización Parque Romeral, lo que ella aceptó. Una vez allí, siempre a juicio de la acusadora pública, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Ester se fuera andando del lugar.

El acusado, a bordo de su vehículo, la siguió entonces y a una velocidad de unos 40 Km/h la alcanzó por la espalda a nivel de las nalgas, siendo más intenso el impacto en el lado izquierdo. Sostiene que el atropello fue intencionado y con la intención de matar y que el mismo se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización 'El Romeral' de Traspinedo.

Como consecuencia del atropello, la víctima sufrió numerosas lesiones que especifica en su escrito de calificación provisional, si bien advierte de que ninguna de dichas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto.

La dejó agonizar

Ester estaba viva tras el atropello y si hubiera sido atendida habría sobrevivido, mantienen las acusaciones, que sostienen que Óscar, lejos de asistirla o llamar a los servicios de urgencia, dejó que agonizara hasta morir. La causa fundamental de la muerte fue politraumatismo, asociado a hipotermia y consumo de tóxicos (alcohol y cocaína), siendo la causa de la muerte shock multifactorial.

Cuando comprobó su fallecimiento, Óscar ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta , en la ctra. VP-2303, PK 0,7/0,8, sentido Traspinedo, a la altura de una señal de tráfico de "permitido adelantar" .

El cuerpo de Ester López fue localizado en ese lugar el 5 de febrero de 2022. El día 13 de enero de 2022 sobre las 13.00 horas el acusado procedió a lavar el vehículo, mientras que posteriormente, los días día 1 de febrero de 2022 y el día 2 de abril intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo VW T-ROC, matrícula 0612-LSF que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, concluyen.