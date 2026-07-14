La Policía Local de Tossa de Mar, Girona, salva la vida de un bebé de dos mes en parada cardiorrespiratoria

Durante la intervención, la madre del bebé también requirió asistencia médica después de sufrir una pérdida de conocimiento

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Tossa de MarLa rápida intervención de la Policía Local de Tossa de Mar, en Girona, ha sido decisiva para salvar la vida de un bebé de dos meses que se encontraba en paro cardiorrespiratorio en el exterior de un establecimiento hotelero del municipio.

Los hechos ocurrieron este pasado sábado, 11 de julio, después de que los Mossos d'Esquadra alertaran a la Policía Local de un bebé inconsciente y sin respuesta a los estímulos, informando a la vez que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ya había sido activado.

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La madre del bebé tuvo que ser atendida tras perder el conocimiento

Una patrulla de la Policía Local se desplazó de inmediato hasta el lugar de los hechos, donde los agentes localizaron al bebé inconsciente, con una marcada palidez y en situación de paro cardiorrespiratorio, informan desde el consistorio.

Ante la gravedad de la situación, los policías iniciaron sus maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando recuperar las constantes vitales del menor antes de la llegada de los servicios sanitarios.

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Durante la intervención, la madre del bebé también requirió asistencia médica después de sufrir una pérdida de conocimiento.

El bebé y su madre, trasladados al Hospital de Blanes

La patrulla de la Policía Local permaneció en el lugar de los hechos apoyando a los equipos sanitarios y asegurando la zona mientras se desarrollaba la asistencia.

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El bebé y su madre fueron trasladados al Hospital de Blanes para recibir atención médica especializada.

Desde el Ayuntamiento de Tossa de Mar se ha emitido un comunicado informando del suceso y en el que se ha felicitado a la Policía de Tossa por su profesionalidad y pronta respuesta. "También agradece la coordinación entre la Policía Local, los Mossos d'Esquadra y el Sistema de Emergencias Médicas", indica el consistorio en el comunicado.