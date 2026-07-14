La Guardia Civil aplicó un torniquete a la víctima hasta la llegada de efectivos sanitarios

Un joven de 18 años, herido grave por arma blanca en Carabanchel, Madrid: la Policía investiga el suceso

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MadridUn hombre de unos 43 años ha resultado herido de potencial gravedad por arma de fuego tras sufrir un disparo en el muslo el lunes por la tarde en plena calle en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid.

Los hechos se produjeron pasadas las 20:00 horas en la plaza Pau Casals, hasta donde se trasladaron inicialmente efectivos de la Guardia Civil, que aplicaron un torniquete a la víctima hasta la llegada de efectivos sanitarios, informa la Benemérita.

La víctima fue estabilizada y trasladada al hospital

Ya una vez en el lugar, el personal sanitario del Summa 112 atendió a la víctima, que presentaba una herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida. Fue estabilizado y trasladado potencialmente grave al Hospital Gregorio Marañón, según han detallado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para aclarar lo sucedido, y se mantiene a la espera de la evolución de la víctima para entrevistarse con él y poder avanzar en la búsqueda del posible autor de los disparos. De momento, no se conocen más datos sobre el estado de salud del hombre de 43 años que ha recibido un disparo en el muslo.