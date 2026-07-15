Detenido por apuñalar a un hombre en el pecho tras un altercado en un bar de Santander

El presunto agresor, de 30 años, fue detenido tras apuñalar en el pecho a un hombre durante un altercado en un bar de Santander

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La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 30 años acusado de apuñalar en el pecho a otro de 43 años durante un altercado ocurrido en un bar de la calle Castilla.

Los hechos se produjeron sobre la 1:35 horas de la madrugada de este miércoles, cuando los agentes localizaron e identificaron al presunto agresor poco después de la agresión.

La víctima fue trasladada al hospital

Según ha informado la Policía, el detenido habría utilizado una navaja para apuñalar a la víctima en el pecho durante la pelea.

Los propios agentes prestaron una primera asistencia al herido hasta la llegada de una UVI móvil, que lo trasladó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde fue atendido por personal sanitario. El sospechoso fue detenido en el lugar de los hechos como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones con arma blanca.

La Policía Local de Santander ha instruido las correspondientes diligencias judiciales, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el altercado.