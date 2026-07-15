Carlos Plá Valencia, 15 JUL 2026 - 14:26h.

El consistorio decidió la suspensión del concierto de la cantante Ana Torroja en Los Jardines de Viveros ante el riesgo de que se produjeran reventones térmicos

El calor mata más en los barrios humildes: en España más de 600 personas han fallecido por las altas temperaturas en cinco días

Compartir







El Ayuntamiento de Valencia decidió este martes la suspensión del concierto que la cantante Ana Torroja iba a ofrecer en Los Jardines de Viveros ante el riesgo de que se produjeran reventones térmicos durante el evento. Una cancelación que se produjo cuando ya habían accedido al recinto algunos asistentes por lo que los organizadores se vieron obligados a desalojar al público.

Una medida tomada tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), después de analizar las condiciones meteorológicas tras decretar la AEMET la Alerta Roja por altas temperaturas de hasta 42º en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia.

Esta decisión también ha provocado la suspensión del concierto que la banda UB40 tenía previsto ofrecer este miércoles por la noche en Viveros.

La Policía Local, por su parte, está comunicando a los organizadores de eventos privados al aire público la necesidad de cancelación ante las nuevas circunstancias meteorológicas, especialmente en la Feria de Atracciones, así como ayudar en los trabajos de desalojo de los mismos.

PUEDE INTERESARTE Se derrumba un edificio de tres plantas de forma inesperada en Benetússer, Valencia

Suspensión de actividades deportivas

En la nueva reunión este miércoles del Cecopal han recordado la vigencia de la alerta roja por altas temperaturas y amarilla por tormentas durante el día de hoy en Valencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Debido a los riesgos para la población se ha decidido mantener las medidas acordadas este martes y, además, se ha decidido la suspensión de todas las actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal que no se realicen en instalaciones climatizadas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además la Policía Local patrulla el Jardín del Turia recordando a los transeúntes la recomendación de no realizar actividad física durante las horas de máximo calor.

Asimismo desde anoche se han cerrado los acceso a la masa forestal de la Devesa El Saler tras decretar la Generalitat el Previfoc 3 en los parques naturales de la Comunidad Valenciana.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

El Ayuntamiento de València recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección como mantener una hidratación frecuente y utiliza las fuentes PUSDAR distribuidas por la ciudad para refrescarse y beber agua; evitar la exposición al sol y los esfuerzos físicos durante las horas que dura la alerta; y utilizar ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar.

El Consistorio también recomienda, ante la alerta roja por altas temperaturas, prestar especial atención a las personas mayores, menores, personas con enfermedades crónicas y otros colectivos vulnerables ni dejar nunca a personas ni animales en el interior de vehículos estacionados. Asimismo, ante síntomas compatibles con un golpe de calor, se recomienda llamar inmediatamente al 112.

Para cualquier información, recuerdan consultar las actualizaciones a través de los canales oficiales del @ajuntamentvlc, Emergencias 112 Comunitat Valenciana y la aplicación GVA 112 Avisos y AEMET