Carlos Plá Valencia, 15 JUL 2026 - 11:19h.

Los once cañones antiincendios pueden lanzar hasta 10.000 litros de agua por minuto para refrescar la zona verde y proteger a la población que reside en la zona de posibles incendios

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Ante la Alerta Roja por altas temperaturas decretada en Valencia, el ayuntamiento ha activado los cañones de agua en la Devesa de El Saler ante el riesgo elevado de incendios La ciudad de València encara el aviso rojo ante las altas temperaturas con la activación de once cañones antiincendios en la Devesa de El Saler para refrescar la zona verde, proteger a la población que reside y humedecer la vegetación y evitar los posibles incendios hasta el próximo jueves 9 de julio.

Desde primera hora de la mañana los once cañones repartidos por la zona están refrescando la zona verde para proteger la vegetación y a la población que reside en las inmediaciones del Parque Natural.

Los monitores de agua miden entre 12 y 16 metros y lanzan agua a 42 metros de distancia, están conectados a un depósito y son autónomos desde el punto de vista energético. Con ello, permite un volumen de agua movilizable de 10.000 litros por minuto, es decir, casi el doble de la descarga de un avión anfibio convencional, que cuenta con una capacidad para 6.000 litros.

Este sistema es autónomo desde el punto de vista energético, para garantizar su funcionamiento en caso de corte de energía y está formado por una red de sensores y estaciones meteorológicas que permiten monitorizar el riesgo en tiempo real, y en caso de incendio simular su evolución para anticiparse y planificar las labores de control y extinción, así como de cámaras que ayudaran a la rápida detección y evolución del fuego.

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Control de la zona con drones

Dentro del plan de protección, desde la pasada noche se han cerrado los acceso a la masa forestal de la Devesa El Saler (excepto acceso a viviendas y playas) tras decretar la Generalitat el Previfoc 3 en los parques naturales de la Comunidad Valenciana. También se ha reforzado la vigilancia con drones y el dispositivo de control se ha reforzado con la Guardería Forestal de la Devesa, el Parque de Bomberos de El Saler, la Policía Local y voluntariado de Protección Civil, coordinados con el 112, el Seprona y la Policía Autonómica.