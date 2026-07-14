El Guardia Civil de 31 años y vecino del Bajo Cinca atropellado en Sariñena se encuentra muy grave

El conductor de la furgoneta que le atropelló, un joven vecino de Sariñena, resultó ileso.

Inspeccionan la furgoneta del sospechoso por el atropello mortal de Nikoline y Uber asegura que la joven “se bajó en su destino”

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El agente de 31 años y vecino del Bajo Cinca, perteneciente a la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca que sufrió una avería en su coche y fue atropellado por una furgoneta se encuentra en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, según han informado fuentes del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.. Aún se investigan las causas del suceso.

El agente fue atendido en el lugar y evacuado en el helicóptero medicalizado del 112 hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. El conductor de la furgoneta que le atropelló, un joven vecino de Sariñena, resultó ileso.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico, una ambulancia del 061 y el helicóptero medicalizado del 112.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales, con base en Huesca, se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del atropello.