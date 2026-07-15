Algunos vecinos critican que una pala excavadora de la obra habría afectado a un muro de carga

El inspector de Bomberos, sobre el derrumbe de Benetússer: "Se desalojó a vecinos y en un minuto el edificio colapsó"

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Continúa la investigación por el edificio de viviendas que se desplomó la pasada noche en la localidad valenciana de Benetússer. El inmueble de varias plantas se derrumbó este martes por la noche sin causar daños personales. Las obras en un solar contiguo podrían estar detrás del colapso de la estructura de la finca, que fue desalojada unos segundos antes, cuando los vecinos detectaron grietas y percibieron ruidos. Informan en el vídeo Jeroni Alvado y Almudena Calvo.

Fue cuestión de solo tres segundos y el edificio de tres alturas colapsó con los vecinos ya a salvo, que abandonan sus casas alertados por el ruido provocado por las grietas.

"Se oían unos ruidos raros en el pasillo, como algo que caía y se desplazaba", contaba Ángel Narbona, propietario de una vivienda en el primer piso. Bajo sospecha desde el primer momento están las obras de un solar contiguo que comenzaron la semana pasada. Algunos vecinos sospechan que una pala excavadora habría afectado a un muro de carga

"Una obra en la que están vaciando un sótano y en la que se habían descalzado varias cimentaciones", ha señalado técnico. "Yo no sé si ha habido una negligencia. Lo que está claro es que aquí alguien no ha hecho bien su trabajo", ha criticado Manuel Lozano, propietario de la planta baja del edficio.

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Las obras contaban con licencia municipal. Los técnicos del Ayuntamiento de Benetúser ya han empezado a evaluar los daños y a recabar información. "Van a analizar y ver si se si se estaba realizando todo conforme estaba proyectado", ha apuntado el intendente jefe de la Policía Local de Benetússer, Paco Márquez.

Una de las familias afectadas ha tenido que ser realojada por el ayuntamiento. Los vecinos del edificio contiguo desalojados ya están de vuelta en casa.