Los bomberos recibieron un aviso por grietas en un edificio, de planta baja y tres alturas, y a su llegada se encontraron con vecinos en la calle y problemas en la cimentación de una obra contigua

El superviviente tras el derrumbe del andamio en un edificio de Benidorm, Alicante, sobrevivió aferrado al balcón de la vivienda

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El inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, Jorge Gil, ha afirmado, tras el derrumbe anoche de un edificio en la localidad valenciana de Benetússer, que se terminó de desalojar a los vecinos y "en uno o dos minutos el edificio colapsó".

El edificio, ubicado en la calle Las Américas de Benetússer, se desplomó sin causar daños personales. Previamente, la finca, contigua a un solar donde se está construyendo otro inmueble, fue desalojada tras detectar los vecinos la aparición de grietas y ruidos.

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Gil ha explicado que les entró un aviso por grietas en un edificio, de planta baja y tres alturas, y a la llegada de los bomberos se encontraron con vecinos que ya habían bajado del inmueble.

Los efectivos, ha continuado, observaron entonces un solar contiguo con una obra en construcción "y se habían descalzado varias cimentaciones", ha señalado.

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Así, se procedió, según ha dicho, al desalojo completo del edificio "y al minuto o dos minutos ha colapsado el edificio. Afortunadamente ya no había nadie dentro y no se han producido daños personales".

El Jefe de la Policía Local de Benetússer, Paco Márquez ha explicado que "antes del derrumbe ya habíamos desalojado y perimetrado una zona de seguridad para que no afectase a vecinos y bomberos".

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Los vecinos culpan a una obra contigua

Los vecinos desalojados del inmueble siniestrado están convencidos de que el derrumbe se produjo por las obras que están realizando en un solar contiguo donde están construyendo un edificio nuevo. "Creo que ha sido una negligencia por parte de la constructora que está haciendo la finca de al lado", señala Manuel, propietario de una vivienda en la planta baja del inmueble.

Otro inquilino, con el susto todavía en el cuerpo, ha asegurado que "creíamos que era un terremoto y afortunadamente conseguimos salir ilesos", afirma Ángel.

Desde esta mañana técnicos y peritos del Ayuntamiento de Benetússer han iniciado una investigación para determinar las causas del derrumbe.