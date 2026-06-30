Cada vez que detectan un movimiento o vibración, los rescatistas tienen que abandonar el lugar y empezar de cero

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Hernán Gil lleva atrapado desde que los terremotos sacudieron a Venezuela y partieron en dos la vida de miles de personas. Se encontraba en la garita de seguridad de un centro comercial, la que se ha convertido en su refugio y en la esperanza de muchos de sus familiares de poder rescatarle con vida.

Está siendo un rescate muy difícil en la que los efectivos llevan trabajando más de 40 horas para encontrar la forma precisa de poder sacar al hombre sin que ninguna piedra se mueva y desestabilice la estructura del agujero donde ha quedado sepultado.

Su esposa ya había dicho a sus hijos que su padre había fallecido cuando el domingo los bomberos le comunicaron que le habían visto con vida, atrapado en su lugar de trabajo y aunque la felicidad volvió por unos instantes, la angustia sigue creciendo según van pasando las horas y su marido atrapado bajo los escombros del edificio que se derrumbó sobre él.

Sobre su garita cayó toda la estructura del edificio y lleva desde el miércoles en lo que se ha convertido un refugio milagroso para muchos de los profesionales que trabajan en su rescate. Su familia aún no se cree que siga con vida, pero los bomberos han conseguido estabilizarle al poderle entregar una sonda con líquidos para evitar una muerte por deshidratación.

Hernán está estable

Los profesionales afirmado para el equipo de Informativos Telecinco que han podido hablar con él y que además "hemos visto su mano y el sitio exacto donde ha quedado encajado, lo que nos permite comunicarnos con él de manera cercana. Él ya puede hablar con normalidad".

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Sin embargo, todavía no han encontrado la manera de poder sacarle ileso sin comprometer la estructura en la que ha quedado sepultado. De hecho, cada vez que se produce una mínima vibración durante el trabajo de retirada de escombros, tienen que parar las maquinarias por completo para evitar otro derrumbe sobre él.

Con cada vibración tienen que empezar de cero

Además, como han confirmado muchos expertos, después del derrumbe, la estructura de los edificios a medio derrumbar, han quedado comprometidas por lo que se puede producir movimientos o incluso nuevas caídas, como ha pasado encima de Hernán: "Los sensores han indicado que se ha movido una columna de un posible colapso del edificio y por eso hemos evacuado a todo el personal".

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Prueba y error, intento tras intento, los profesionales siguen trabajando sin descanso para devolver con vida a Hernán, que sigue resistiendo sin haber visto la luz desde hace seis días. La estructura del edificio está tan debilitada que cualquier movimiento que se detecte, hace que los rescatistas tengan que parar el rescate para empezar de cero.