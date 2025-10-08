Los bomberos han localizado los cuerpos de las cuatro personas que permanecían desaparecidas tras el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid

Así era el edificio derrumbado en Madrid: tenía cinco plantas, llevaba varios años abandonado y querían hacer un hotel

Los bomberos han localizado los cuerpos de las cuatro personas que permanecían desaparecidas tras el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid. Con ayuda de perros de rescate y drones, se han recuperado los cadáveres de tres hombres y una mujer. El bloque de oficinas, que se estaba rehabilitando para hacer un hotel, colapsaba.Tenía licencia de obra y ahora se investigarán las causas del derrumbe. Los vecinos colindantes ya han podido regresar a sus casas.

El derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid este martes ha dejado un total de cuatro víctimas mortales, tras localizar los equipos de emergencia en la madrugada del miércoles a las dos últimas personas que permanecía desaparecidas.

A lo largo de las 2 de la madrugada los bomberos han localizado los dos últimos cadáveres entre los escombros del inmueble, ubicado en la calle de las Hileras, entre Ópera y la Puerta del Sol, que se desplomó parcialmente pasadas las 13.00 horas del martes.

Quiénes son las víctimas del derrumbe de Madrid

Las cuatro personas dadas por desaparecidas después del desplome de parte del edificio, que estaba en obras (en las que trabajaban unas cuarenta personas), son una responsable llamada Laura (en un principio se informó de que era la arquitecta del proyecto), y tres obreros identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la empresa constructora ANKA.

Dos de los operarios se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio, de seis alturas, en el momento del siniestro.

Las Policías Científicas de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional se han hecho cargo de la identificación de los cadáveres.

Horas antes del hallazgo de todos los fallecidos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, afirmó que la búsqueda de los desaparecidos era difícil. "Es una tarea compleja, difícil, en la cual también hemos contado en este caso con ayuda de perros de Policía Nacional que están específicamente entrenados para descubrir los lugares donde están las personas desaparecidas", ha detallado el regidor cuando ha llegado al lugar del accidente en la tarde de este martes.

Se investigan las causas del derrumbe de Madrid

Al ser preguntado por las causas del derrumbe, ha asegurado que a la Policía Judicial le corresponde investigar para saber exactamente cuáles son las causas que se haya producido el derrumbe del forjado de la sexta planta, que ha producido que a partir de ahí, bajara por todas las plantas y llegara hasta la planta baja.

El suceso ocurrió en el número 4 de la calle de las Hileras, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, pasadas las 13.00 horas del martes, cuando se produjo el derrumbe parcial del forjado interior de un edificio que se está rehabilitando para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

Los sanitarios atendieron a tres obreros, uno de los cuales fue trasladado a un hospital con fractura de pierna con un pronóstico "menos grave", mientras que los otros dos resultaron contusionados leves.